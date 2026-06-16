Una resolución para investigar los alegatos del exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, Itza García y otros funcionarios, fue radicada hoy en el Senado por el presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz, según informó El Nuevo Día.

“En atención a la gravedad de las alegaciones, a la prueba documental que se aduce en su apoyo y al compromiso institucional de este cuerpo con la integridad gubernamental, se hace imprescindible activar los mecanismos investigativos de Senado para auscultar a profundidad los hechos denunciados, proteger el interés público y, de ser procedente, encausar los referidos que en derecho correspondan”, lee la Resolución del Senado 548.

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La pesquisa estará a cargo de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que encabeza el líder senatorial y según la resolución presentada, abarcará los señalamientos de Negrón Reichard y el testimonio prestado por Domenech durante la Comisión Total de pasado 24 de marzo sobre su relación con la firma de cabildeo Politank, que le perteneció hasta diciembre de 2024.

Según las denuncias hechas por el exsecretario, Domenech intervino para otorgar un decreto contributivo de una empresa representada por Politank, aun cuando afirmó al Senado haber vendido la empresa y haberse auto inhibido de cualquier asunto que tuviera que ver con clientes de la firma. “La querella afirma que se aporta prueba documental, incluyendo comunicaciones electrónicas, del seguimiento que Politank daba a dicho trámite. Todos asuntos que recaen de lleno dentro del interés institucional y de la facultad investigativa de este cuerpo”, añade la resolución.

Negrón Reichard sostuvo que Domenech intervino para conceder varios decretos contributivos, incluyendo el del proyecto residencial y turístico Opus Miramar, que se alega, es represando y gestionado por Politank. “De confirmarse, la evidencia recibida podría revelar un esquema de conducta ilegal mediante el cual ambos funcionarios se asistirían mutuamente en gestiones en las que el otro tuviese un interés económico”, establece la resolución, en referencia a los señalamientos contra (Itza) García (subsecretaria de la gobernación), quien supuestamente habría “insistido” en la contratación de su pareja, Luis Sánchez.