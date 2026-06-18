Los presuntos contratos que avaló el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, para supuestamente beneficiar a clientes del bufete de abogado de su abuelo por un monto de $74,111,276.62 serán revisados para corroborar si se deben cancelar, dijo este jueves el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano.

“Eso es una evaluación que se está realizando”, afirmó el funcionario, durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

Recordó que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, presentó ayer ante el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental dos querellas juramentadas en las que le imputó a Negrón Reichard “serios actos de corrupción”.

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Específicamente, destacó que “sus actuaciones beneficiaron con $74,111,276.62 a por lo menos cinco clientes de la firma de abogados Reichard & Escalera, bufete de Héctor Reichard de Cardona, socio principal y accionista de dicho bufete y abuelo del exsecretario Negrón Reichard”.

Según los documentos suministrados y los argumentos que hizo público Domeneche, las empresas identificadas porque obtuvieron contratos bajo el mando de Negrón Reichard y porque no solicitó inhibición como se requería, fueron Suiza Caribe, Janssen Ortho, Grupo Imperial, Banco Popular y Coopervision.

Negrón Reichard no emitirá comentarios sobre la denuncia, según hizo saber su contacto de prensa, Christian Ramos.

Estas querellas de Domenech surgen como respuesta a otras querellas que presentó el lunes Negrón Reichard en su contra por una presunta interferencia en investigaciones internas y alegadas irregularidades en un proceso de contratación pública.

Se le preguntó a Peña Payano si la acción de Domenech surgió como revanchismo. De inmediato, comentó que “esa es una conclusión a la que yo no tengo que llegar”.

De paso, el secretario expuso que los contratos en controversia también pudiesen ser evaluados por la Oficina del Contralor y la Oficina del Inspector General.

Pero, afirmó que no puede detallar “qué va a ocurrir con esos contratos” tras la evaluación que se les realizará.

Peña Pagano tampoco pudo responder con precisión por qué el gobierno no tomó acción en contra de Negrón Reichard, si desde octubre pasado Domenech levantó bandera sobre la inhibición de este en asuntos relacionados a clientes del bufete. La información salió a relucir en un mensaje que el propio Domenech incluyó en sus querellas.

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El secretario de Asuntos Públicos insistió en que esas respuestas las debe ofrecer Domenech. Además, recordó que este comunicó públicamente que la información para sustentar los señalamientos no la obtuvo hasta el pasado mes de mayo.

“La información que surge ahora describe la realidad que él entiende de lo que pasó y lo refirió por juramento sabiendo las consecuencias que tiene esto”, dijo.

Asimismo, el funcionario pidió tiempo a que las agencias fiscalizadoras evalúen toda la controversia y fije responsabilidad, si así es meritorio.

Por otro lado, Peña Payano respondió al reclamo del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en torno a que el secretario de la Gobernación y la subsecretaria, Itza García, deben ser despedidos del gobierno.

“Es la gobernante quien toma esa determinación. Al momento, gozan de su confianza”, señaló.