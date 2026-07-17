El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) accedió a la petición de los fiscales especiales independientes Fabiola Acarón Porrata-Doria e Ileana Agudo Calderón, quienes investigan las denuncias que hiciera el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard contra el ex director de la Oficina de Gerencia de Permisos, Norberto Almodóvar Vélez, y de la exjefa de personal de dicha dependencia, Charlene Neuman Rivera, para ampliar la pesquisa e incluir al secretario de la gobernación, Francisco Domenech y a la secretaria de la gobernación, Itza García.

En comunicado de prensa, ese ente detalló que la ampliación obedece a información obtenida por las fiscales dentro de sus gestiones investigativas. “Ello, con el propósito de determinar la responsabilidad legal, si alguna, en el ámbito penal y/o administrativo de estos funcionarios”, reza el comunicado.

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Tras su dimisión como director del DDEC, Negron Reichard acudió al FEI con mensajes de texto y otras evidencias que alegadamente, dejaban al descubierto intervenciones indebidas de ambos funcionarios en la controversia.

Reacciona la Fortaleza

En un comunicado publicado en las redes oficiales de La Fortaleza, la gobernadora, Jenniffer González Colón catalogó la determinación del PFEI como “el resultado esperado”, luego que la presidenta del panel remitiera la nueva información al proceso en curso. “La expansión del la jurisdicción trata sobre los mismos hechos que ya han sido objeto de amplia discusión pública y sobre lo que he manifestado mi respaldo a que se investigue cabalmente por el foro correspondiente”, indicó la mandataria, quien añadió que está segura de que ambos funcionarios cooperarán con todo el proceso, “para que no quede sombra de duda una vez finalizada la investigación.

González Colón añadió que próximamente discutirá con ambos la forma en que se atenderá la pesquisa, “procurando que no se afecte y no se distraiga el trámite y mensaje de nuestra obra. Igual con el volumen de trabajo que se maneja desde la Secretaría de la Gobernación, mientras este proceso se lleve a cabo”.