El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, refirió a autoridades investigativas al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, al que le imputó violaciones éticas.

De inmediato, Domenech respondió. Alegó que los documentos que sustentan tales alegaciones, que principalmente son declaraciones juradas presentadas por el exsecretario del Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Reichard, así como el exdirector de Incentivos de la mencionada agencia, Ernesto J. Zayas, están “plagadas de mentiras, medias verdades, documentos acomodaticios, caracterizaciones subjetivas y tergiversaciones”.

Esta nueva secuela se da a raíz de la disputa que mantiene en vilo al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) desde finales de mayo pasado, y que son investigadas, por el momento, por fiscales especiales independientes.

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Específicamente, entre el exfuncionario y el secretario de la Gobernación hay denuncias de parte y parte por corrupción, conflictos de interés y presiones políticas en el gobierno de Jenniffer González.

En esta ocasión, Negrón Reichard juramentó sus denuncias contra Domenech y presentó más mensajes de chat en los que se denuncia que desde Fortaleza supuestamente se impuso un nombramiento en el DDEC a favor de la esposa de la persona que quedó a cargo de la firma cabilderos Politank, Manuel Torres, una vez Domenech inició funciones como secretario de la Gobernación.

Además, denuncia presiones para dar beneficio a un proponente determinado, intervenciones en investigaciones internas, así como “represalias, amenazas o actos de intimidación”, entre otras cosas.

Los documentos los recibió el Senado ayer, jueves, que investiga a Domenech desde principios de año por supuestas intervenciones a favor de las empresas con contratos en Politank.

Este viernes, Rivera Schatz informó en uno de sus famosos “buenos días” en las redes sociales que “envié copia de las declaraciones juradas y documentos imputando delitos y violaciones éticas al Secretario de la Gobernación y otros, que prestaron el Lcdo. Sebastián Negrón Reichard y el Lcdo. Ernesto J. Zayas a los siguientes funcionarios: Gobernadora de Puerto Rico, Presidente de la Cámara, Secretaria de Justicia, Oficina Fiscal Especial Independiente, Oficina Inspectora General, Oficina Ética Gubernamental, Oficina COR3, DDEC, Departamento de Hacienda de Puerto Rico, FBI, Inspector General FEMA. A todos ellos para su conocimiento y la acción que estimen pertinente. El Senado continúa con la investigación sobre el asunto”.

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De inmediato, Domenech emitió unas declaraciones escritas en las que rechazó las denuncias.

“Rechazo de plano todas y cada una de las alegaciones presentadas anoche por el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard y Ernesto Zayas, exdirector de la oficina de Incentivos del DDEC, por estar plagadas de mentiras, medias verdades, documentos acomodaticios, caracterizaciones subjetivas y tergiversaciones. Estos, presentan conclusiones que deberán ser evaluadas a la luz de la evidencia y del debido proceso de ley”, indicó.

Añadió que “estas alegaciones falsas, que básicamente son lo mismo que habían presentado Negrón Reichard y Zayas en sus cartas no juramentadas, responden a un acto de desesperación por el exsecretario del DDEC, sin fundamentos legales ni elementos creíbles, carentes de evidencia objetiva, que no sea la propia que ellos han creado. Esto, luego de que el pasado 17 y 22 de junio este servidor radicara dos declaraciones juradas, totalmente fundamentadas con hechos objetivos constatables por un voluminoso archivo de evidencia documental producidas por otras entidades gubernamentales. Cuando concluya este proceso quedará meridianamente claro que el exfuncionario del DDEC claramente cometió actos contrarios a la ley y la ética. Reitero que existen procesos investigativos establecidos por el PFEI bajo nuestro ordenamiento jurídico y será dicho foro el llamado a evaluar cualquier alegación con la seriedad, la evidencia y la objetividad que amerita”.

También dijo que, “durante todo momento he actuado conforme a mi deber como secretario de la Gobernación: velar por el cumplimiento de la ley, proteger la integridad de las instituciones públicas, asegurarme que se implementen las instrucciones sobre la política pública de la Gobernadora, salvaguardar el debido proceso de ley que le asiste a todos los servidores públicos y asegurar que las determinaciones del Gobierno se tomen dentro del marco legal, reglamentario y ético aplicable. Confío plenamente en que los hechos serán evaluados por las autoridades competentes y que, una vez ese proceso concluya, prevalecerá la verdad objetiva. Por el momento, estas serán las únicas expresiones que realizaré sobre este tema”.

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Reacciona el comisionado residente

Ante las nuevas denuncias juramentadas, el comisionado residente en Washington y presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, afirmó que, “por el bien de Puerto Rico, urge que la gobernadora despida a Francisco Domenech y su claque”.

“Las alegaciones de corrupción -creíbles y constantes- laceran la reputación de Puerto Rico en Washington y ponen en peligro los fondos federales, como los del Plan Vital que vencen en 2027. La resistencia a hacer cambios obliga a preguntarse: ¿qué encubre y a quiénes protege La Fortaleza?”, escribió en su cuenta de Facebook.

En junio pasado, las controversias del DDEC salieron a relucir durante la audiencia pública del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado.

Allí, el presidente del ente, el congresista republicano de Utah, Mike Lee, le preguntó a la gobernadora sobre la querella que presentó el exsecretario Negrón Reichard, contra el secretario de la Gobernación por presunta interferencia en investigaciones internas y alegadas irregularidades en un proceso de contratación pública. La gobernadora alegó que las mismas eran “falsas”.