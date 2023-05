Aunque lo consideró, el exsenador Cirilo Tirado Rivera anunció esta mañana que por razones familiares y profesionales, no aspirará a la silla que quedó vacante en el Senado por el distrito de Guayama, que ocupaba la senadora Gretchen Hau Irizarry.

“Luego de un análisis profundo sobre la vacante al Senado en el distrito de Guayama, he decidido no aspirar al escaño vacante”, indicó el exlegislador, quien ocupó ese escaño por varios años y en 2020, optó por no postularse para regresar a la práctica privada de su profesión en el campo de la ingeniería.

“Agradezco a los delegados y miembros de la base que han mantenido comunicación conmigo, pero razones familiares y profesionales no me permiten tomar dar el paso para aspirar nuevamente a un escaño legislativo. Continuaré sirviendo a mi partido al país en lo que sea posible”, indicó a Primera Hora, Tirado Rivera.

Ayer el Partido Popular Democrático (PPD), abrió el proceso de candidaturas para cubrir la vacante. El proceso culminará este sábado al medio día. El secretario general de la colectividad, Luis Vega Ramos dijo que si hay más de un candidato o candidata al escaño vacante, el nuevo senador popular se elegirá mediante una asamblea de los delegados de los municipios que comprende el distrito de Guayama. La asamblea de delegados se llevará a cabo en el comité central del PPD en San Juan el sábado 20 de mayo.

El también exsenador de Guayama, Ángel Rodríguez Otero confirmó ayer en declaraciones escritas que aspirará al escaño vacante y hoy anunció también formalmente, su candidatura, Héctor Santiago Torres, residente del municipio de Salinas y ex presidente de la Juventud Popular Nacional, durante la presidencia de Charlie Delgado Altieri en la colectividad. La exrepresentante a la Cámara, Carmen “Ciela” González también se menciona como posible aspirante.

“Nuestro distrito de Guayama, y sobretodo nuestro país, aspiran a que los líderes que los representen tengan la capacidad para trabajar con los problemas que aquejan a nuestra gente, su sentir es la búsqueda de caras nuevas. Esta es mi motivación para que juntos hagamos la historia en erradicar la corrupción, impulsar el desarrollo económico y legislación para mayor acceso a los servicios, asimismo, potenciar el desarrollo económico de nuestro distrito”, indicó Santiago Torres.

El líder salinense ha laborado en el servicio público como ayudante ejecutivo, director de Manejo de Emergencias y de la oficina de Ayuda al Ciudadano del Municipio de Salinas. Posee un bachillerato en Estudios Liberales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico; y una maestría en Relaciones Públicas y Comunicación Integrada de la Universidad del Sagrado Corazón.

Rodríguez Otero Rodríguez, quien fue senador del 2001 al 2004 y 2013 al 2016 dijo que tomó la decisión de aspirar al escaño vacante, tras recibir la petición de alcaldes y delegados del distrito.

“La decisión la he tomado luego de un profundo análisis y en respuesta a la petición que me han hecho alcaldes, líderes y delegados del distrito. Volver al Senado por el distrito de Guayama me daría la oportunidad de utilizar mi experiencia para representarlos dignamente como lo hice en el pasado con dedicación, honestidad e integridad tal como lo necesita el Partido Popular, el pueblo de Puerto Rico y el distrito de Guayama en particular”, expresó Rodríguez Otero.

“El partido popular y Puerto Rico necesitan hoy más que nunca una voz que venga a fiscalizar y ser la voz del pueblo ante los desmadres de este gobierno. Voy a ser esa voz fuerte que reclama el pueblo ante tantas injusticias. Por eso estoy anunciando en el día de hoy que radicaré mi candidatura para ocupar la vacante en el distrito de Guayama”, indicó Rodríguez Otero, quien actualmente labora como asesor en el Senado.

El escaño por el distrito de Guayama quedó vacante con la renuncia de la otrora senadora Grethen Hau, quien tras ser certificada como candidata única por el distrito representativo 29 (Cayey y Cidra) y sería juramentada a principios de la semana entrante para ocupar la banca que quedó vacía con el fallecimiento del legislador José Aníbal Díaz Collazo.