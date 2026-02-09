Con el fin de establecer los parámetros para que los municipios puedan hacer las labores de reemplazo y mantenimiento de luminarias, utilizando fondos, tanto estatales como federales, asignados para esos trabajos, esta semana se realizará una reunión con los 78 alcaldes de la Isla.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, junto al presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés, convocaron a los alcaldes a una reunión con el presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Edison Avilés, para presentar el marco jurídico que permitirá a los municipios, por primera vez en la historia, realizar trabajos de reconstrucción y mantenimiento de postes de luminarias.

El encuentro está pautado para este jueves, 12 de febrero, a las 9:30 de la mañana en el salón Leopoldo Figueroa, ubicado en el primer piso de El Capitolio.

“Desde el pasado mes de diciembre, venimos trabajando en los protocolos y marco legal que permita a nuestros municipios poder ayudar en los trabajos de reconstrucción, reacondicionamiento y mantenimiento de luminarias eléctricas ante la realidad de que casi a nueve años del impacto del huracán María (septiembre 2017) todavía muchas de nuestras calles y comunidades se encuentran a oscuras ante la falta de luminarias. Ese marco jurídico se encuentra ya listo y la reunión es para presentar el mismo”, explicó el presidente de la Cámara, gestor de la iniciativa.

Carretera a oscuras por falta de alumbrado. ( Archivo )

Durante la reunión, se profundizará en los requisitos a los municipios, al igual que detallar los pormenores del nuevo marco legal.

“De acuerdo a múltiples estudios, en Puerto Rico existen alrededor de medio millón de postes con luminarias eléctricas. Sin embargo, esos reportes indican que LUMA Energy, LLC, encargada de la red de transmisión y distribución eléctrica, apenas ha logrado reparar poco menos de la mitad. Nuestras calles, carreteras y comunidades están a oscuras. Como están las cosas no podemos seguir, por eso, junto al presidente de la Cámara, solicitamos al Negociado de Energía este estudio y la creación de un marco jurídico para que sean los municipios los que se encarguen de este importante trabajo”, sostuvo Parés.

En junio de 2020, el Gobierno de Puerto Rico, mediante la Autoridad de Energía Eléctrica, suscribió un Contrato de Servicios con LUMA Energy en que se estipuló, entre otras cosas, que el consorcio estaría administrando los fondos federales asignados para el reemplazo de luminarias.

El pasado 27 de enero, según se indicó, el NEPR envió una carta a la Cámara de Representantes “en la cual no sólo valida la viabilidad de que los municipios puedan hacer labores de reacondicionamiento y mantenimiento de luminarias, sino que presentaron el marco jurídico aplicable para esos fines”.