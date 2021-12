Ante el drástico aumento de casos de COVID-19 en Puerto Rico y el mundo durante la semana, la Coalición Cientifíca recomendó este jueves que se considere una restricción de horarios en comercios y establecimientos que dispensan bebidas alcohólicas, la ejecución de una campaña de educación para la administración juiciosa de pruebas diagnósticas y enfatizar la importancia de las cuarentenas y aislamientos ante el contagio del coronavirus.

El presidente de la Coalición Científica, Daniel Colón Ramos, expresó que el grupo científico nombrado por el gobernador Pedro Pierluisi entiende que impera contener un crecimiento exponencial de contagios de coronavirus antes de culminar el período navideño y el comienzo de clases en enero. Según Primera Hora, diciembre culmina como el único mes en toda la pandemia en el que se detectaron más de 100,000 contagios de COVID-19 a través de pruebas moleculares y de antígenos en Puerto Rico; y estableciendo una cifra récord de cerca de un millón de análisis de detección en un periodo de 31 días.

“Para disminuir contagios a nivel comunitario, es importante en estos momentos limitar aglomeraciones. Es retante lograr esto ante el escenario de las vacaciones navideñas y va a requerir colaboración de todos los sectores sociales”, explicó Colón Ramos.

“En las pasadas semanas se han roto récords, varias veces, de casos reportados en un sólo día. Los aumentos de casos están causando un aumento vertiginoso de hospitalizaciones, con duplicación de casos cada semana. Se ha observado también un aumento en las hospitalizaciones pediátricas que no había sido observado durante repuntes anteriores. Proyectamos, con los datos disponibles y tomando en consideración la gran cantidad de casos observados, que aunque el impacto clínico por la variante ómicron es menor que por la variante Delta, redundará en un aumento de hospitalizaciones que pudiesen ser mayores a repuntes anteriores”, destacó.

Según el grupo científico, aunque no es posible proyectar con precisión en estos momentos las hospitalizaciones futuras ante el escenario que enfrenta la Isla, inclusive si la ómicron se manifestara con una fracción de la severidad clínica observada para la Delta, basado en la cantidad de casos registrados en las pasadas semanas, el documento expone que “esperaríamos sobre cientos, en algunas proyecciones, hasta mil hospitalizaciones por COVID, lo cual pondría al sistema salubrista en una situación precaria nunca antes enfrentada durante la pandemia”.

Por otra parte, la doctora Kenira Thompson, una de las integrantes de la Coalición, recomendó al Departamento de Salud a generar una campaña educativa de cómo administrar juiciosamente las pruebas de COVID-19 ante el número significativo de pacientes que han acudido a laboratorios o centros de prueba aún cuando arrojó un resultado positivo. Igualmente, sugirió que se ausculte la importancia de las cuarentenas y aislamientos ante el escenario de cifras altas de contagios de coronavirus.

“Solicitamos que se le exhorte a pacientes que ya tienen resultado positivo mediante prueba de antígeno (aunque sea casera), que no acudan a hacerse prueba confirmatoria molecular a menos que sea mayor de 50 años o menor de 5 años, sufra de sobrepeso o tenga alguna condición crónica”, informó Thompson, a la vez que la Coalición insistió a toda persona que obtuviera un resultado confirmatorio mediante prueba a domicilio a utilizar el nuevo sistema de registro de Salud.

Si te realizas una prueba casera para detectar el COVID-19, escanea para que puedas registrar el resultado obtenido. El resultado que obtengas no sustituye una prueba realizada por profesionales de la salud o laboratorios certificados. pic.twitter.com/yICQb1dF58 — Dept de Salud de PR (@desaludpr) December 23, 2021

Igualmente, el grupo científico urgió que todo individuo complete la serie de vacunaciones, incluyendo los refuerzos del fármaco, que han mostrado generar mayor protección contra la variante que se originó en Sudáfrica.

“Reconocemos que este repunte sería mucho más severo si no tuviéramos los niveles de vacunación que tenemos en Puerto Rico y que es importante que se completen las vacunaciones pediátricas y que toda la poblacion complete su serie de vacunación o refuerzo”, enfatizó Colon Ramos, quien recomiendó también evitar aglomeraciones fuera de sus núcleos familiares, eliminar o no participar en actividades sociales no esenciales, usar mascarilla en contextos públicos, y hacer cuarentena si hay sospecha de exposición y se aislen si tienen síntomas.

Entre otras recomendaciones, la Coalición hizo un llamado a la protección de pacientes de los hospitales y la capacidad del sector salubrista ante este nuevo repunte de casos y hospitalizaciones.

“Sugerimos que el Departamento de Salud requiera el uso de la mascarilla N-95 para todo personal clínico que atiende pacientes en los hospitales. Las mascarillas KN-95 o quirúrgicas no son tan efectivas como las mascarillas N-95 y para proteger los salubristas y a los pacientes, son necesarias específicamente las mascarillas N-95″, explicó Thompson.

La Coalición sugiere, además, limitar o eliminar en estos momentos las visitas hospitalarias. De igual manera, sugieren se limiten o eliminen las visitas a égidas (o instalaciones similares donde se atiendan adultos mayores o grupos vulnerables) en estos momentos, y que las égidas requieran todas las dosis de vacunación de sus empleados y a los adultos mayores que residan en las mismas.

Por otro lado, a pesar de que los tratamientos monoclonales son menos efectivos contra ómicron, el grupo informó que existen nuevas medidas para combatir las infecciones de COVID-19, como lo son los tratamientos con antivirales.

No obstante, puntualizaron que estas medidas se integren con los procesos de diagnóstico del virus, y que los tratamientos se den en las ventanas de efectividad para que tengan los efectos deseados.

“Apoyamos la decisión del Departamento de Salud de no acoger los cambios sugeridos a cuarentenas y aislamientos propuestos por el CDC, y mantener los periodos de cuarentena y aislamientos, conforme sugieren los datos científicos, de 10 días de duración”, finalizó Colón Ramos.