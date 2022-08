( The Associated Press )

El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR) presentó este miércoles parte de unas de las 15 propuestas a la Comisión de Hacienda del Senado que buscan responder a la fuga de médicos y la crisis de servicios que enfrenta el sistema de salud de la Isla por la falta de fiscalización de las aseguradoras.

En un comunicado de prensa, la organización indica que, entre las medidas que expuso ante la comisión presidida por el legislador popular Juan Zaragoza, se propuso que se legislara por una resolución investigativa que indague sobre la diligencia del gobierno en la implementación de leyes que atiende el problema de la reducción de galenos en la Isla.

“Es la posición del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, que la crisis de nuestros sistemas de salud la tienen que pagar los culpables. En el año 2020, los principales planes médicos en Puerto Rico ganaron $256 millones, el mayor beneficio anual registrado en dos décadas. En los pasados cuatro años, y a pesar de la crisis de la pandemia, las aseguradoras de salud de Puerto Rico pagaron a sus matrices $435 millones en dividendos. Todo esto, con dinero público”, lee el comunicado.

Además, otras propuestas que incluye el plan del organismo dirigido por el doctor Carlos R. Díaz Vélez incluye presentar un procedimiento expedito de incentivos a jóvenes médicos como empresarios y radicar una resolución para atender la falta presupuestaria para el personal de Centro Médico, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y su acreditación.

Por otra parte, otra de las medidas por las que aboga la organización sanitaria incluye desarrollar un fideicomiso sombrilla “para el beneficio de los estudiantes de medicina de Puerto Rico” que incluya una dependencia para becas e incentivos legislativos y otro para aumentar las plazas de residencias para especialistas y subespecialistas a través de los Centros Médicos Académicos Regionales y dicha entidad.

Mientras, el CMCPR indicó que, a la brevedad que se atiendiera la propuesta, que la Legislatura tome prioridad al Proyecto del Senado 538 “para que se reconozca inmunidad para reclamaciones judiciales a los médicos residentes que participan de programas privados de residencia”.

“Aunque no lo crean, hoy tenemos estudiantes de medicina que son demandados y tienen sentencias en su contra por impericia profesional sin haber terminado su proceso educativo. Esto no puede pasar y no pasaba antes, precisamente porque las residencias se realizaban en facilidades públicas protegidas bajo de la Ley de Pleitos Contra el Estado”, expresó.