Bayamón - El colegio electoral de las primarias del Partido Popular Democrático (PPD) en la escuela Agustín Stahl, en este municipio, no abrió este domingo debido a que los funcionarios no llegaron, por lo que los ciudadanos están siendo referidos a votar al plantel José Antonio Dávila, a unos cinco minutos de distancia en auto.

El Nuevo Día llegó hasta la escuela Agustín Stahl y personal del plantel mencionó que la situación inició ayer, sábado, cuando los funcionarios no acudieron a preparar el colegio para los comicios, supuestamente porque estaban indispuestos de salud.

Más temprano hoy, en un recorrido para verificar la situación de los centros de votación, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, confirmó la situación en la escuela, pero indicó que no tomaría acción pues “es un asunto interno” del PPD, donde no milita. Dijo, no obstante, que había conversado para, en caso de sufrir interrupciones del servicio eléctrico, suplir baterías donde sí hay colegios de votación abiertos.

PUBLICIDAD

Uno de los electores que llegó a la Agustín Stahl y no pudo votar en las primarias del PPD fue Carlos Raúl Meléndez Ortiz, quien alegó que fue en cinco ocasiones al plantel y no le informaron a dónde debía ir, por lo que optó por emitir su voto en los comicios del PNP, cuyo colegio sí estaba abierto.

“Pude votar penepé. Me cambié. Voy a seguir votando penepé, porque el alcalde me ha ayudado a tener la llave de mi primer hogar. [...] Toda mi vida, voy para 65 años, y he votado popular”, declaró el elector.

El Nuevo Día llamó a la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró, y al comisionado alterno de la Pava, Gerardo “Toñito” Cruz, para constatar si había más centros de votación donde los colegios no pudieron abrir por falta de funcionarios. Al momento de esta publicación, no se había recibido respuesta.