El Departamento de Hacienda informó en un comunicado que a cuatro días de haber iniciado el ciclo contributivo, el gobierno desembolso la primera nómina del pagó de reintegros, ascendente a $200 millones.

“Hoy estamos pagando $234,779,136 correspondientes a 96,273 reintegros, apenas cuatro días de comenzar el periodo de planillas. El año pasado la primera nómina fue de $75,322,720, a unas 30,792 planillas procesadas, así que estamos muy satisfechos con los primeros resultados. Agradecemos a los ciudadanos su rápida respuesta y les reiteramos nuestro compromiso de continuar con un desembolso ágil durante todo el periodo”, expresó la gobernadora, Jenniffer González Colón, en declaraciones escritas.

El secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, por su parte, dijo que a la fecha, se han radicado 155,848 planillas desde que inició el proceso de radicación el pasado lunes. “Al momento tenemos aproximadamente 7,936 planillas más que el año pasado a la misma fecha. También hemos recibido 2,444,808 Comprobantes de Retención W-2 e Informativas, superando por 82,782 las recibidas el pasado año”, dijo.

Para este ciclo contributivo, Hacienda espera recibir entre 1.1 a 1.2 millones de planillas. “Cada año hemos visto un aumento en la radicación de planillas, principalmente por los beneficios que pudieran recibir las familias en la isla bajo distintos programas, como el Crédito por Trabajo. Este año exhortamos a los contribuyentes a evaluar algunos de los beneficios contributivos aprobados como parte de la primera fase de la Reforma Contributiva, como el aumento en las aportaciones a las cuentas IRA educativas y a las Cuentas de Retiro Individual (IRA), entre otros”, explicó.

Los contribuyentes pueden radicar sus planillas gratuitamente a través de la plataforma SURI o utilizando los servicios de cualquiera de los proveedores certificados por el Departamento, que incluyen Taxmania, ExpertTax, Planilla Plus, PRSoft y AimTributa.

Este año los contribuyentes que cualifiquen, podrán reclamar nuevamente el Crédito por Trabajo, el cual fluctuará a base de la cantidad de ingresos y dependientes elegibles de cada familia. Los requisitos de elegibilidad están disponibles en la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 22-02.

Además, los contribuyentes podrán beneficiarse en esta planilla con las disposiciones incluidas en la primera fase de la Reforma Contributiva, convertidas en ley el año pasado. Específicamente, la planilla correspondiente al año contributivo 2025 también incluye un aumento en la aportación a las cuentas educativas, elevando la deducción de $500 a $1,000. En cuanto a las Cuentas de Retiro Individual (IRA), la aportación máxima aumenta a $7,000.

Asimismo, la Ley 66-2025 extendió la exención contributiva al alquiler de propiedad residencial hasta el 31 de diciembre de 2040. En el caso de la venta de la residencia principal localizada en Puerto Rico, la ganancia de capital estará exenta del pago de contribución sobre ingresos siempre que sea la residencia principal del vendedor y éste no sea beneficiario de la Ley 22-2022.

Pantoja Rodríguez recordó que, a partir del mes de marzo, los contribuyentes asalariados y los pensionados que necesiten asistencia podrán acudir a los Centros de Preparación y Radicación de Planillas Electrónicas que se abrirán en Plaza Las Américas, Plaza del Caribe y en el Mayagüez Mall. Igualmente, durante el mes de marzo iniciará el programa de ferias de servicio que se desarrollará en el transcurso del ciclo contributivo en la mayoría de los municipios.

Por otra parte, sobre el cheque de alivio contributivo, el secretario recalcó que el Departamento hará el cálculo y el pago adicional a quienes sean elegibles, posterior al 15 de abril, una vez se complete el trámite correspondiente entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal.