La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes interrogó hoy a puertas cerradas a la representante del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos Muñiz en torno a la querella que le radicó el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez por mantener como directora de su oficina en el Capitolio a una empleada que, a la misma vez, dirigía y era dueña de un colegio en Carolina.

“Todos los compañeros hicieron preguntas puntuales, basadas en el expediente de esta querella. La compañera y su representación legal han contestado, me parece a satisfacción, todas las preguntas. Ahora tengo que ver el calendario para ver cuando podemos convocar a la comisión para deliberar sobre los hallazgos a las respuestas que la compañera nos dio”, dijo el presidente de la Comisión de Ética, Ángel Matos García al culminar la vista ejecutiva de una hora y media.

El también portavoz de la mayoría popular reconoció que si no hubieran “tenido el problema de quórum hace una quincena atrás, ya estaríamos en mejor posición para saber cuándo vamos hacer recomendaciones si algunas”, al pleno de la Cámara en torno a la controversia.

“La compañera se presentó colaboradora y responsiva. Tenemos que deliberar sobre las respuestas porque cada compañero hizo sus anotaciones”, indicó Matos García, quien dijo que por la confidencialidad del proceso no podía entrar en el contenido de las preguntas de los legisladores a Burgos Muñiz y las respuestas que ésta les ofreció.

“Todos los compañeros hicieron preguntas”, dijo para detallar que a la reunión ejecutiva asistieron los representantes populares Déborah Soto, Ángel Fourquet, José “Conny” Varela Fernández, Héctor Ferrer Santiago y Luis “Narmito” Ortiz Lugo, así como, Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño, Ángel Peña Peña, del Partido Nuevo Progresista y José Bernardo Márquez Reyes, del Movimiento Victoria Ciudadana,

Matos García rechazó que la querella, que fue instada en enero pasado, esté a punto de caducar por prescripción. “Todavía nos queda una vista ejecutiva y de ahí, de lo que determinemos, se prende el reloj de cacucidad”, sostuvo. Dijo que no tienen un término para llevar los hallazgos al pleno cameral. “Si no hemos terminado, no tenemos nada que llevar al pleno y contra eso, no tenemos tiempo”, indicó.

El Presidente de la Cámara refirió a Burgos Muñiz a la Comisión de Ética en enero, luego que trascendió en medios de comunicación que la directora de la oficina legisladora, Janise Santiago Ramos, no informó que era la dueña del colegio educativo Kid’s Kingdom & James Christian Academy cuando solicitó un salón del Capitolio para celebrar en junio pasado los actos de graduación de la institución docente. Ese mismo día, la legisladora anunció en las redes sociales que su empleada renunciaba al cargo que ocupaba en la Casa de las Leyes

Hernández Montañez ordenó entonces una investigación en la Oficina de Recursos Humanos de la Cámara y refirió a la legisladora a la Comisión de Ética, más no a Santiago Ramos porque al renunciar al puesto que ocupaba en la Legislatura, el pasado 27 de enero, la Comisión de Ética perdió jurisdicción sobre ella.

Burgos Muñiz por su parte, dijo que espera recibir un informe favorable de la Comisión de Ética de la Cámara.

“Siempre he cumplido con la reglamentación vigente de la Cámara de Representantes. Me he sometido al proceso con integridad y la conciencia clara que no he cometido falta alguna. Seguiré con rectitud y entereza realizando mis labores a favor del pueblo de Puerto Rico,” expresó la legisladora.

Según la representante, de la misma querella y sus anejos no surge prueba de que haya cometido los alegados señalamientos. “Espero que el informe sea favorable a mi persona y que no se tome una decisión por mero capricho o presiones políticas,” reclamó Burgos Muñiz.

“Estamos a un paso más de la culminación del proceso. Para mí es importante que el pueblo esté claro que esta servidora llegó a la legislatura a trabajar en beneficio del pueblo, a asumir responsabilidades y posturas claras con dignidad,” agregó