Tras el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, urgió este sábado por restablecer la paz y la democracia en Venezuela.

En un comunicado en el que tildó a Maduro de dictador, el líder del Partido Popular Democrático afirmó que “Venezuela merece” tener paz y democracia.

“Más allá de las opiniones que surjan sobre la intervención militar de Estados Unidos, nuestra prioridad como puertorriqueños debe ser la restauración de la democracia en Venezuela. Puerto Rico y Venezuela comparten una historia de amor por la libertad que se remonta a la hermandad entre nuestros próceres Luis Muñoz Marín y Rómulo Betancourt. Hoy, reafirmamos ese vínculo de compromiso democrático con el pueblo venezolano”, afirmó Hernández Rivera.

Las expresiones surgen como reacción al ataque que emprendió Estados Unidos esta madrugada en Venezuela que culminó con el arresto de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

