Los trabajos del escrutinio general se reanudaron este domingo sin que aún se haya reunido el pleno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para dar instrucciones tras el fallo judicial que permite el conteo de toda papeleta votada por correo con incongruencias en la dirección.

“Luego de esa determinación, no hemos tenido reunión de la CEE, así que no había instrucciones al momento. Tengo entendido que se va a apelar la determinación, pero el proceder de parte de la Comisión no ha sido discutido por parte de la presidenta de la Comisión”, dijo el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos.

PUBLICIDAD

Se refiere a la decisión del Partido Popular Democrático (PPD) de apelar el fallo del juez Raúl Candelario López, quien ordenó a la CEE contar todos los votos emitidos por correo, independientemente de si existe alguna incongruencia entre la dirección postal del elector que aparece en el registro electoral y la dirección a la que solicitó que le enviaran el sobre con las papeletas.

Previo al dictamen judicial, la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) tenía la directriz de contactar al elector vía telefónica para verificar que, en efecto, hubiera pedido el voto por correo a la dirección dispuesta en el formulario, como una medida de control antifraude adicional a la copia de identificación requerida.

“Nosotros vamos a apelar la decisión del juez Candelario. Ya es una decisión tomada. La posición nuestra es que fue un error del juez determinar que todos esos sobres con papeletas se debían contar sin validar la identidad del elector. La identidad del elector es validada en todas sus fases”, enfatizó la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró.

Además, dijo que aguardaba por la reunión del pleno de la CEE, particularmente porque elevó a la consideración de la presidenta alterna, Jessika Padilla Rivera, el que supuestamente la directora de la JAVAA rompió un acta de las máquinas de conteo rápido.

“Quiero ver qué ella (Padilla Rivera) va a hacer. Qué va a determinar en cuanto a eso”, sostuvo Angleró.

Padilla Rivera, al cierre de esta edición, no estuvo disponible para entrevista y tampoco se le vio por el edificio de Operaciones Electorales de la CEE donde se realiza el escrutinio general.

PUBLICIDAD

La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla. ( Carlos Rivera Giusti )

La comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, también tenía pendiente que el pleno de la CEE atienda su denuncia por un alegado “atropello constante del Partido Nuevo Progresista (PNP) a lo que es el proceso electoral y la transparencia del proceso”.

“No puede ser que maletines no cuadren, que haya mucho menos papeletas de las que hubo en la noche del evento y no dejen tratar de buscar esa conclusión, esos números finales (que cuadren)”, dijo Aponte.

El comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, ripostó que “la compañera del MVC ya no sabe de qué más quejarse”. Rechazó la denuncia de Aponte Dones, indicando que se han contado maletines hasta cinco veces.

“Que acepte que perdieron y se acabó”, sostuvo Vega Borges.

La CEE retomó los trabajos del escrutinio general tras un receso de tres días por las festividades de Acción de Gracias con la expectativa de culminar, casi cuatro semanas después de las elecciones, el cuadre de actas de los precintos de San Juan, que podrían convertirse en los primeros resultados certificados de las elecciones generales realizadas el pasado 5 de noviembre.

Los comisionados electorales del PNP, PIP y MVC se mostraron poco optimistas de que este domingo se termine el conteo de los maletines de San Juan y el cuadre de las respectivas actas. El comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, no estuvo disponible para entrevista.

“La expectativa, desde que comenzó esta semana, es hoy domingo concluir San Juan, los distritos representativos de San Juan. Esperemos que concluyamos hoy. Yo no me atrevo pronosticar, pero hoy o mañana hay que concluir San Juan. Hay que darle seguridad al país”, dijo Aponte Berríos.

PUBLICIDAD

“La idea era poder culminar, aunque fuese San Juan entero. Yo lo veo difícil porque todavía faltan muchas actas de cuadrar, sobre todo en lo que es el precinto 2 y 3 de San Juan, y la desorganización, nuevamente de la CEE, no ayuda. Uno llega, los maletines no están listos...”, afirmó la comisionada electoral del MVC.

En cambio, Vega Borges dijo que “ya se terminaron de contar la mayoría de los maletines de San Juan. Lo que falta es el cuadre de actas”. Pese a ello, reconoció que pudiesen terminar con el conteo de San Juan mañana, lunes.

Se mostró más confiado en que la CEE pueda culminar el escrutinio general entre el 22 o el 23 de diciembre.

“Yo creo que sí hay espacio (para lograrlo). Se puede hacer si se sigue sin interrupciones”, declaró Vega Borges.