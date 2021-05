Los comisionados electorales y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, se reunirán en la mañana de este viernes para dilucidar la controversia suscitada en torno a la dirección residencial que sometió el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares para poder votar de forma “ausente” en la elección especial en la que se le seleccionó como delegado congresional.

Así lo informó Rosado Colomer en entrevista telefónica con Primera Hora.

El funcionario detalló que la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) llevará ante el pleno de la Comisión los documentos que sometió Rosselló Nevares y su esposa, Beatriz Rosselló, para solicitar el voto ausente.

Comentó que la finalidad de este proceso es “ver qué dice la solicitud en contraste con la alegación del comisionado de Proyecto Dignidad”, Nelson Rosario.

Hacía referencia a que el pasado miércoles Rosario levantó la voz de alerta en torno a que la residencia que informó Rosselló Nevares para poder votar, ubicada en Villa Caparra, Guaynabo, fue vendida en el 2017. Presentó los documentos en los que constata este proceso, incluyendo la nueva escritura en la que se da cuenta del proceso.

Sin embargo, ha trascendido que Rosselló Nevares y su esposa no usó esa residencia como domicilio, sino una en San Juan.

Sobre este particular, Rosado Colomer dijo que “lo único que he escuchado es que la dirección que aparece en la solicitud es distinta a la que presentó el licenciado Rosario de Proyecto Dignidad, probablemente por un error del oficial de JAVA que no actualizó la información”.

El presidente de la CEE adelantó que no promovería una investigación del Departamento de Justicia sobre esta controversia. Señaló que dejará en manos de los comisionados electorales acudir ante la agencia para radicar una querella.

“Si hay motivos fundados, nada le impide que ellos lleven la querella. Hacerlo la Comisión es entrar en materia, quizás, de la palestra política, que yo no pretendo empujar a la Comisión a eso”, puntualizó.

Señaló que en el pasado también ha tenido “mucho cuidado” en promover querellas contra electores. Recordó que solo realizó una en un caso de Luquillo en la que tenía evidencia de que se solicitó un voto para una persona de la cual se constató que había fallecido antes de que se realizara dicha petición. Comentó que todavía no sabe quién fue quien hizo ese proceso.

“Con el asunto del doctor Rosselló, hay que ver cómo se plantea. Pero, involucrar a la Comisión con información a medias, nos puede inducir a error”, manifestó Rosado Colomer.