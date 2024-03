Para los militantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la candidatura de Ana Irma Rivera Lassén a la comisaría residente será, sin duda, una opción segura para los electores que participen de los comicios generales en noviembre.

Esto a pesar de que el juez Anthony Cuevas Ramos descalificara ayer a Rivera Lassén, así como a Mariana Nogales Molinelli, Rafael Bernabe Riefkohl y Alejandro Santiago Calderón -aspirantes al Senado- y a Gladys Myrna Conty Hernández -que buscaba ser representante por acumulación.

Los militantes adelantaron que recurrirán a todas las vías, ya sea de manera legal como tomando las calles en forma de protesta, para garantizarle al pueblo que estos cinco candidatos serán una opción en la papeleta.

PUBLICIDAD

“En mi caso en particular es muy interesante, porque en cualquier (lugar) que me he metido hoy, todo el mundo lo que me dicen es ‘no se quite, estoy con ustedes. Sigan para adelante’. Por un decreto judicial están tratando de quitarle el derecho al pueblo de Puerto Rico sobre quién los representa. Ustedes van a votar por mí y van a poder votar por mí, porque voy a estar en esa la papeleta”, afirmó esta mañana la senadora, tras participar de una conferencia de prensa que se celebró a las afueras de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en Hato Rey, en el que se anunció que apelarán la decisión del magistrado.

Empero, ¿cómo garantizarán que los electores puedan votar por Rivera Lassén?

Para el coordinador general del partido, Manuel Natal Albelo, se logrará gracias “al deseo de cambio de este pueblo”, asegurando que el colectivo “no está dependiendo de una determinación judicial para hacer valer la voluntad de cambio para nuestro pueblo”.

“Lo quiero decir de la forma más clara posible: el resultado de un proceso judicial, sea cual sea, no va a interferir o a detener los deseos de cambio de nuestro pueblo. Por lo tanto ¿qué nos asegura a nosotros? No nos asegura el Tribunal Apelativo, no nos asegura el Tribunal Supremo, no nos lo asegura la ley (Código Electoral) del (Partido Nuevo Progresista) PNP y avalada por el Partido Popular (Democrático), no nos los asegura la interpretación de la Comisión Estatal de Elecciones no los asegura el deseo de cambio de este pueblo”, aseguró a Primera Hora.

PUBLICIDAD

Al ser cuestionado por los medios si la candidatura de Rivera Lassén se podría asegurar al reemplazar al “candidato de agua” del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Velázquez Correa, gracias a la alianza entre ambos partidos, Natal Albelo se limitó a responder que el MVC “mantiene comunicaciones constantes con el liderato del Partido Independentista” y de “otras organizaciones sociales que han decidido sumarse a este esfuerzo de alianza”.

“La naturaleza de esas conversaciones las vamos comunicando según la necesidad del momento y de forma colectiva. Cuando hemos tenido anuncios que hacer, los hemos hecho de forma colectiva y, en este caso, no va a ser la excepción”, comentó.

“Quiero dejar algo claro: aquí se ha planteado toda una serie de escenarios hipotéticos de qué pasa si ocurre esto, qué pasa si ocurre lo otro; la respuesta va a ser la misma siempre que, independientemente de lo que ocurra, que independientemente de lo que pase en el Tribunal, que independientemente lo que pase en la Asamblea Legislativa, la candidatura de Ana Irma Rivera Lassén va a figurar (en la papeleta)”, añadió.

“Yo no me quito. Yo llevo demasiados años en esto para quitarme”, expresó Rivera Lassén, asegurándose los aplausos de sus simpatizantes que coreaban su nombre.