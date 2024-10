Cada vez son más los casos de fraude electoral que resurgen en esta recta final de cara a las elecciones generales del próximo 5 de noviembre por personas que supuestamente se prestan a votar a nombre de otro elector, principalmente adultos mayores.

De hecho, la Policía confirmó ayer, jueves, que atiende, al menos, dos querellas de alegaciones de voto adelantado no solicitado en un hogar para adultos mayores en Jayuya.

Pero, ¿cómo puedo enterarse de que los datos electorales fueron ‘robados’ y que hay alguna otra persona que votará a su nombre o a nombre de un familiar?

Sepa que para todo el proceso para descubrir que si ya votaron por usted o querellarse tras descubrir el fraude debe hacerlo ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

PUBLICIDAD

La alternativa más rápida que tiene para detectar si está “excluido” como elector, porque alguien ya votó por usted, es en la página cibernética de la CEE, específicamente el Registro Electrónico de Electores (eRE), informó el comisionado del Partido Nuevo Progresista, Aníbal Vega Borges.

Precisó que al entrar a este sistema, “vas a saber tu estatus. Y si te dicen que estás excluido, es porque te solicitaron el voto adelantado”.

Si no se lleva con la tecnología, puede acudir a una de las Juntas de Inscripción Permanente o la Junta Administrativa de Voto Adelantado y Voto Ausente (JAVAA), recomendó el exsecretario de la CEE para las elecciones del 2020, Ángel Luis Rosa.

Explicó que es preferible que el que sospeche de que le han quitado su derecho al voto acuda a la oficina central de JAVAA, localizada en el edificio de Operaciones de la CEE, por la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, en Hato Rey.

“En San Juan tienen todo allí centralizado y es quien controla ese proceso adelantado en todas las modalidades, incluyendo los militares”, explicó.

Al acudir a la JIP a la JAVAA, al elector se le revelaría si su sospecha de que alguien solicitó el voto a su nombre es correcta.

Rosa señaló que si se va a nombre de un familiar, se debe llevar una carta firmada por este en el que se le autoriza a hacer gestiones en la CEE, así como copia de su identificación.

Si ya certificó la sospecha del fraude electoral, ¿cuáles son los siguientes pasos que debe tomar?

PUBLICIDAD

Rosa señaló que el elector debe acudir a la Secretaría de la CEE, ubicada en el edificio central de la institución, localizado al lado del Coliseo José Miguel Agrelot, en Hato Rey, a presentar una querella.

“Hay un comité de querella en la Comisión activado que está compuesto por los diferentes partidos políticos y tienen un periodo de tiempo, que ahora no recuerdo qué tiempo es, para investigar la querella, citar personas y hacer todo el protocolo, el debido proceso de ley para investigar”, indicó.

De no haber sido la persona que solicitó este tipo de voto adelantado, que principalmente se le concede a personas mayores de 60 años o funcionarios que trabajen el día de las elecciones, como agentes de la Policía, fiscales y periodistas, pues, pudo haber sido víctima de un fraude.

La persona afectada, entretanto, no se quedaría sin su derecho constitucional al voto.

Vega Borges explicó que el afectado, al hacer la querella, detiene el que cuenten el voto adelantado que alega no emitió. Entonces, el día de la elección general, debe acudir al colegio de “añadidos a mano”.

Dijo que “esa persona va a estar ejerciendo él, a pesar de que esté excluido en las listas, puede votar añadido a mano”.

“Se cuenta el voto de la persona que tiene y dice que él no solicitó ese voto (adelantado). Ese voto, (el adelantado), no se cuenta. Se cuenta el del elector, el añadido a mano”, destacó.

Contó que estos casos de fraude o de posibles confusiones de un elector son mínimas. Recordó que, recientemente, trataron uno de una electora llamada Ana, que tiene una hermana con el mismo nombre y apellido. La única diferencia era el segundo nombre.

PUBLICIDAD

“Ella es Ana L y la otra es Ana B, pues cuando le llegó, ella trajo la papeleta y dijo: ‘Mira, yo no solicité este voto. Este voto es de mi hermana. O sea, me enviaron las papeletas de mi hermana’”, señaló, al indicar que la controversia fue resuelta.

Otro caso que dice se suele detectar es en el voto a domicilio, cuando perciben que el elector “no tiene la capacidad para emitir un juicio. Pues, los funcionarios de colegio se ponen de acuerdo y no entregan la papeleta. Si no se ponen de acuerdo, tienen que entregarle la papeleta al elector, el elector hace sus marcas y, entonces, esas papeletas se ponen y se recusan, y se ponen en el acta de incidencia. Ese sobre, cuando se llega a la Junta local, los comisionados pasan juicio sobre él. Si los comisionados unánimemente no se ponen de acuerdo, resuelve el juez, que es el presidente de la Junta local”.

A juicio del comisionado PNP, estos casos de supuesto fraude “son las excepciones. Se investigarán. Pero, yo te puedo decir que el 99.9% de los votos adelantados que se han solicitado son votos reales”.