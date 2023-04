El Comité de Mujeres y Asuntos de Género del Colegio Profesional de Trabajo Social de Puerto Rico (CTSPR) emplazó hoy al gobierno a desarrollar e implementar políticas públicas de apoyo y acompañamiento para las mujeres en el área laboral, de vivienda, educación y la salud.

El gremio condenó las expresiones realizadas en días recientes por el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Salud, Carlos Mellado atribuyendo a las mujeres el peso de la responsabilidad por la baja en nacimientos, registrada en los últimos años en la isla.

“El Estado tiene la obligación de construir todo un ecosistema con perspectiva de género, de cuidado y acompañamiento en este proceso de crianza porque las mujeres estamos solas en este país. Hay que repensar la manera en que acompañamos y cuidamos a las mujeres para que estén interesadas en tener hijos, hijas e hijes”, subrayó Jenniffer Montalvo, quien es parte del Comité de Mujeres y Asuntos de Género del CTSPR.

“Tenemos unas políticas históricas focalizadas y fragmentadas para la población empobrecida de este país, al mismo tiempo que observamos cómo las mujeres de clase media y media alta de la población tampoco cuentan con los recursos para tener hijos. No hay un interés porque no tenemos las condiciones para poder tener una vida digna nosotras, y mucho menos las condiciones de cuidado y de acompañamiento que necesitan también nuestras crías”, sostuvo la trabajadora social, en declaraciones escritas.

Enid Pérez, otra integrante del Comité, expresó por su parte, que este asunto es uno que refleja “la desvalorización de la clase política para atender asuntos de prioridad para la mujer y hace décadas hemos observado una violencia estructural arraigada en el sistema de gobierno”.

“Las mujeres fueron sometidas a esterilizaciones y ahora con la natalidad baja se pretende lo contrario. Adjudicar el bajo porcentaje de natalidad a que ‘las mujeres no quieren parir’ lleva un mensaje contrario a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y sobre todo deja claro que se continúa tomando decisiones sobre las vidas de las mujeres en este país desde un enfoque patriarcal”, reprochó la también trabajadora social en riposta a las expresiones del Secretario de Salud.

El pasado viernes, Mellado, al reaccionar a la baja registrada en nacimientos vivos en Puerto Rico se sumó a las expresiones del Gobernador, quien invitó a las parejas jóvenes a procrear. Cuando se le preguntó si el gobierno acompañará el llamado a las parejas jóvenes a concebir con campañas educativas y servicios, el Secretario indicó que han tenido campañas, “lo que pasa es que nosotros podemos educar a todo el mundo, pero si la gente no quiere, si las mujeres no quieren parir en Puerto Rico, tenemos un problema serio”.

Perez sostuvo que aún bajo el estado de emergencia por violencia de género que el Gobernador decretó mediante orden ejecutiva en junio de 2022, “vemos cómo las instituciones gubernamentales desde el Ejecutivo y Legislativo siguen violentando a las mujeres con temas tan importantes como este en algo tan particular sobre el derecho a tener hijos o no”.

“¿Cómo se pretende cuestionar que las mujeres no quieran parir al mismo tiempo que no hay un sistema de salud eficiente, no hay vivienda segura y asequible para las mujeres, tenemos un sistema de educación colapsado para los hijos, hijas e hijes? No podemos hablar de natalidad si no tenemos un sistema que nos garantice la seguridad y bienestar de las mujeres y familias en el país”, subrayó la trabajadora social.

Cuestionó además, el malogrado nombramiento de Vilmarie Rivera Sierra para la Procuraduría de las Mujeres. La semana pasada, la propia nominada pidió al Gobernador que retirara su nombramiento, luego que el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dio a conocer que la experimentada feminista en el manejo de la violencia de género no tenía los votos para ser confirmada.

“Es otro ejemplo de la falta de consideración que ha tenido el sector político desde la legislatura para confirmar nombramientos tan importantes como este. Vimos como desde la legislatura se empezaron a enviar mensajes de votos insuficientes. Esto deja ver que no es una prioridad el asunto de las mujeres en la política pública y como no se permite que las mujeres tomen poder sobre sus vidas a través de la política pública”, afirmó Pérez.