El gobernador Pedro Pierluisi expresó este jueves sentirse “complacido, agradecido del pueblo” por haber dado un voto íntegro bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP) y por la prontitud con que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) pudo tener los resultados.

Afirmó que el hecho de que la próxima gobernadora Jenniffer González Colón cuente con una mayoría legislativa le permitirá poner en vigor su agenda, trabajar en equipo y no encontrar los tropiezos que él enfrentó bajo una Legislatura dominada por la oposición del Partido Popular Democrático (PPD).

“Eso debe facilitar su gestión por el bien de nuestro pueblo”, afirmó, tras anunciar en Corozal el inicio de una serie de proyectos que fortalecerán la infraestructura de agua potable en la región.

El mandatario también indicó que fue “de gran agrado” ver el respaldo que la estadidad en estas pasadas elecciones, que alcanzó 56.82% de los votos. Lo que lamentó fue que el candidato a comisionado residente, William Villafañe, no prevaleciera.

Sobre la estadidad, comentó que ese voto “le envía un mensaje claro a Estados Unidos de que queremos fortalecer, culminar nuestra relación con Estados Unidos y eso es positivo para Puerto Rico”.

“Está claro para los Estados Unidos es que una mayoría bien sustancial de nuestro pueblo lo que quiere es tener los mismos derechos que tienen nuestros conciudadanos en los estados”, agregó.

Pierluisi no le dio validez a los comentarios realizados por el líder republicano del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, en torno a que la próximo administración no admitiría más estados para la nación. Alegó que este está “a la salida”. Prefirió centrar sus comentarios en la administración de Donald Trump.

“Sabemos que el presidente Trump se ha expresado en contra de la estadidad. Otra vez, a base de la información que tiene, de su percepción. Pero, si nos dejamos llevar por lo que acaba de ocurrir en esta elección, estoy hablándole ahora a personas que están identificadas con el Partido Republicano. Vamos a tener una gobernadora afiliada al Partido Republicano. Vamos a tener un presidente del Senado, (Thomas Rivera Schatz), afiliado al Partido Republicano. En el caso de la Cámara, veremos quién termina siendo presidente. Pero, al revés, lo que vemos es un mensaje a republicanos en la nación en general, de que aquí hay un número significativo de la población que se identifica con ese partido y esos principios conservadores”, estipuló, al mostrarse esperanzado de que se logre llevar el mensaje de la estadidad al próximo presidente.

De inmediato, resumió que Puerto Rico estará bien posicionado en el próximo cuatrienio bajo el mandato del PNP.

“Lo importante aquí es que vamos a tener un gobierno unido, no compartido o dividido. Eso es bueno para Puerto Rico. Un gobierno que estoy seguro que lo que va a querer es que crezca, siga creciendo la economía como ha estado creciendo en estos pasados cuatro años. Un gobierno que va a querer acelerar la reconstrucción que se ha estado dando en estos cuatro años y un gobierno que va a querer tener una relación estrecha, efectiva con el gobierno de Estados Unidos. Esos para mí son los temas grandes”, puntualizó.

El primer ejecutivo no tuvo sus miras a que el gobierno compartido incluya al comisionado residente, carrera por la que prevaleció el Partido Popular Democrático (PPD) con Pablo José Hernández Mayoral.

“Me hubiera gustado que el comisionado residente fuera un comisionado estadista, como lo es William Villafañe, pero respeto el resultado que favoreció a Pablo José Hernández. Me agrada que ya ha dicho que quiere trabajar de forma colaborativa con la comisionada, (González Colón), por el bien de Puerto Rico… Donde sé que no comparten ideologías en la cuestión del status. Pero, en el tema de desarrollo económico no veo por qué haya mayores diferencias. Y en los temas de lograr paridad en los programas importantes, como decir el PAN (Programa de Asistencia Nutricional), que se convierte en SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), por mencionar uno, Medicaid, Medicare, yo estoy seguro que ahí no van a haber mayores diferencias”, expuso.

Por otro lado, Pierluisi no cree que el hecho de que no dio paso a enmiendas al Código Electoral durante este pasado cuatrienio haya afectado las elecciones.

“Yo entiendo que el proceso electoral fluyó muy bien. Los resultados se dieron con mucha prontitud. Ya para las 11:00 p.m. se tenía más del 80% de los votos contados. Eso habla por sí solo. Vi que las situaciones fueron aisladas, fueron muy pocas las situaciones que se dieron en las que, por ejemplo, las máquinas no funcionaron o que hubo algún otro problema con las tarjetas de memoria. Fueron muy contadas. Hay que recordar que aquí votaron, al final de cuentas, yo imagino que votaron cerca de 1.2 millones de electores. O sea, que en un universo de ese tamaño, pues fueron aisladas las situaciones”, dijo.

El ejecutivo recomendó de paso que la próxima administración asigne fondos para nueva tecnología, principalmente para cambiar las máquinas de escrutinio, así como mejorar el proceso de contabilización del voto adelantado.