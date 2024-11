El gobernador Pedro Pierluisi mantiene activo sus planes de boda antes de que culmine el año.

“Así será”, reclacó este jueves durante un evento en Corozal, cuando se le preguntó cuando finalmente contraerá nupcias con su novia, la abogada Fabiola Ansótegui Blanc.

Primera Hora supo que el evento será en diciembre.

El gobernador lo que dijo fue que “por ahí viene. Pero, va a ser realmente una boda íntima, de familia inmediata y amistades íntimas. O sea, que no va a ser un gran evento. No va a ser un gran evento, ni nada. Va a ser my privado, muy íntimo. Es algo realmente personal mío y de Fabiola. No voy a atender eso como un evento público. No será así”.

Según amistades del gobernador, todavía las invitaciones no se han enviado y se prevé que la actividad se realice en La Fortaleza.

Pierluisi se comprometió el 14 de diciembre del pasado año. Su aniversario de compromiso para este año cae un sábado, día en que tradicionalmente se realizan las bodas. Sin embargo, los consultados por este diario no pudieron fijar que esa será la fecha del casamiento.