Los medidores inteligentes que utilizará LUMA Energy para reemplazar los 1.5 millones de contadores que se utilizan en la actualidad para calcular los kilovatios horas consumidos en los hogares, comercios e industrias comenzarán a instalarse entre mayo a junio próximo, calculó el director de Medición de la empresa a cargo de la distribución de energía, Jesús López Argüello.

El funcionario indicó que ya LUMA hizo la orden de los contadores que se probaron y determinaron eran los mejores reemplazos para los tres tipos de servicios que ofrecen. Dijo que se proyecta que para marzo comiencen a llegar.

“Se espera que entre mayo y junio ya estemos instalando los primeros medidores en el área de San Juan, donde empezamos las evaluaciones, que sería el área de Nemesio Canales, esa área, esa zona por ahí”, precisó.

El proyecto, que se demorará cuatro años en ser completado a un costo de $800 millones, será costeado en su totalidad con fondos federales.

López Argüello explicó que, una vez arranque el proyecto, las seis regiones en las que está dividida LUMA Energy podría empezar a impactar comunidades, comercios e industrias con el cambio de medidor. El trabajo lo realizarán empleados de LUMA y empresas que se subcontratarán para hacer las instalaciones, incluyendo puertorriqueñas.

El funcionario destacó que todo este personal, aún sea de una empresa privada, tendrá la debida identificación de LUMA Energy para evitar situaciones de fraude.

Este proyecto de cambio de contadores inició el 20 de abril de 2024, con la obligación de los fondos federales. De inmediato, LUMA pasó a la primera etapa, que fue la evaluación que se hizo “para conocer la accesibilidad, estos medidores a dónde están conectados, si es un punto de servicio aéreo, soterrado, la latitud y la longitud de dichos medidores, verdad, que se conoce o se registra a través de un mapa y, lo más importante, es la función del medidor. Hemos tenido excelentes resultados con una cantidad, a la fecha de hoy, de 245,491 visitas. Estamos por encima de los niveles que teníamos previstos”.

¿Cómo será?

El director de Medición de LUMA informó que cuando ya se vaya a comenzar el cambio de contadores en las áreas previamente evaluadas, se le enviará notificaciones a los abonados para que conozcan el periodo que impactarían la comunidad. Estas notificaciones podrían llegar mediante cartas o en documentos que se dejarían casa por casa.

“Le estamos notificando al cliente que el área está siendo visitada, que su medidor ya fue evaluado y, si entiende que se necesita algún tipo de accesibilidad, se le está dejando una información para poder hacer así una cita para volver a hacer ese tipo de evaluación”, comentó el funcionario sobre la manera en que se está haciendo el proceso.

López Argüello dejó claro que los abonados no tendrán que pagarle a nadie por este cambio de contador.

“No va a llevar ningún cargo al cliente, ni los medidores actuales, ni los medidores futuros. Así que no lleva ningún tipo de cambio al cliente”, precisó.

El funcionario también aclaró que el cambio de contador no impactaría las tarifas que pagan los abonados.

“Un cambio de medidor no afecta a ningún tipo de relación con las tarifas. El medidor capta lo que consume el cliente, ya sea residencial o comercial, y se va a estar enviando los datos del consumo de esa residencia o de ese comercio y nosotros vamos a tener esa captación”, precisó.

Según datos provistos por LUMA, en la actualidad, sobre el 95% de las tarifas impuestas a los clientes se fijan por las lecturas a los contadores. El resto se determina a través de estimados.

Con el cambio de contador, la empresa y el abonado tendrán acceso al uso real de kilovatio hora de estos contadores inteligentes, lo que eliminaría la estimación del consumo.

De hecho, LUMA prevé tener disponible una aplicación, que podría ser una diferente a la que acceden los clientes para pagar su factura y hacer otras reclamaciones, llamada Mi LUMA, para apreciar a tiempo real el consumo.

Pero, lo más importante que identificó López Argüello de este cambio de contador o medidor de energía es que alertará a LUMA cuando una residencia se quede sin servicio eléctrico.

“El medidor tiene la capacidad para transmitir esa data sin nosotros tener que comunicarnos. Así que, eso nos brinda un montón de beneficios. Entre ellos, mejor visibilidad, mayor control. Los clientes podrán tener más información sobre su consumo, mayor integración a la energía renovable, porque el sistema que tenemos actual está obsoleto y tenemos tecnología todavía que están en el mercado que no las podemos adaptar, y con este nuevo sistema lo vamos a poder adaptar. Vamos traer unos programas de eficiencia, en adición a eso, la visibilidad de poder entender cuando nuestros clientes están fuera de servicio. Nos provee a nosotros muchas alternativas de comunicaciones y mejorar este tipo de servicio. Esto es un cambio novel para Puerto Rico, es un cambio novel para la industria, y estamos trayendo una de las mejores tecnologías, y estamos llevando este plan a lo máximo para que se pueda culminar”, puntualizó.

El funcionario explicó que es probable que los contadores cambiados recientemente, sobre todo si son para incluirlos en el programa de Medición Neta cuando adquieren sistema de energía solar, no tengan que volver a cambiarse en este proyecto. Es que explicó que muchos se han cambiado para sistemas bidireccionales, que son los mismos que se instalarían ahora en este proyecto.

“La diferencia básica entre medidor actual y medidor inteligente se compone de la comunicación… La diferencia principal de estos contadores, se le llama inteligente, y esto es muy importante, porque actualmente nosotros contamos con un sistema de medición remota. No obstante, este sistema de medición remota es un sistema que nosotros tenemos que llamar al medidor para que nos conteste. En esta ocasión, con esta tecnología, que ya está existente en Estados Unidos, es que el medidor puede, a través de él mismo, levantar las alertas y comunicarse con nosotros. No tiene que esperar a que nosotros nos comunicamos con ellos, sino que el medidor tiene la forma para transmitir esa data sin nosotros tener que comunicarnos”, describió el directivo de LUMA.

Para lograr esta conectividad, a las zonas donde se encuentren las residencias, comercios o industrias se les instalará un “network”, que es el que lograría la conexión con LUMA para capturar toda la información del medidor.