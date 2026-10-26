El Comité de Sequía del Gobierno confía en que varios eventos de lluvia se asomen por la Isla a principios de noviembre para que favorezcan la recuperación del embalse La Plata y así evitar el temido racionamiento de agua para sus abonados.

Por el momento, según se indicó en comunicación escrita, se descarta poner en vigor un plan de interrupciones programadas.

El grupo integrado por jefes de agencia y del Servicio Nacional de Meteorología, realizó este lunes su reunión semanal de seguimiento para evaluar las condiciones de los embalses, los pronósticos meteorológicos y las medidas implementadas para garantizar la continuidad del servicio de agua potable a la ciudadanía, con especial atención al embalse La Plata.

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Durante el encuentro se informó que, aunque las lluvias recientes han contribuido a la recuperación de varios embalses, La Plata continúa registrando una disminución gradual en sus niveles.

Niveles de los embalses para el lunes, 26 de octubre de 2026. Fuente: AAA ( Captura )

Actualmente, el embalse se encuentra en aproximadamente 42.5 metros, tras experimentar una reducción cercana a dos metros durante los últimos 30 días.

Según explicó el meteorólogo Ernesto Rodríguez, durante los pasados 14 días la cuenca de La Plata recibió menos de media pulgada de lluvia, mientras que en los últimos dos meses acumula un déficit de entre cinco y ocho pulgadas. Esta situación responde, en parte, a las características geográficas de la cuenca, que limitan la captación de las lluvias que llegan desde el este de Puerto Rico.

El meteorólogo adelantó que para los primeros días de noviembre se espera un evento de lluvia asociado a una vaguada y una onda tropical, que pudiera favorecer precipitaciones más generalizadas. No obstante, aclaró que estas condiciones no garantizan una recuperación inmediata del embalse.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, por su parte, informó que por el momento no se contempla implementar interrupciones programadas del servicio, ya que las medidas operacionales adoptadas han permitido conservar el agua disponible y mantener el suministro a las comunidades.

Puerto Rico experimenta una sequía severa, en especial para la zona de la que se nutre La Plata.

Nivel de sequía en Puerto Rico para este lunes, 26 de octubre. ( Captura )

Durante el encuentro también se informó que los embalses Carraízo, Cidra, Río Blanco y Fajardo presentan condiciones favorables de estabilidad o recuperación, producto de las lluvias registradas en sus respectivas cuencas.

Finalmente, se exhortó a los residentes de los municipios y sectores que se abastecen del embalse La Plata, entre ellos Bayamón, Cataño, Toa Alta, Toa Baja, Guaynabo y Corozal, a mantener un consumo responsable del agua, evitar desperdicios y reportar salideros.