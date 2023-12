Tras finalizar sus funciones como comisionado de la Policía Municipal de San Juan ayer, el coronel José Juan García anunció hoy su candidatura a la alcaldía de Cidra, bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD).

“Era un secreto a voces. No se había confirmado pero hoy, hoy sí confirmamos que vamos a radicar nuestra candidatura por la alcaldía de Cidra”, manifestó García, durante una actividad celebrada en el sector Cielito de ese municipio, donde creció.

García tendrá que enfrentarse en una primaria al actual incumbente, Ángel David Concepción González, quien ganó la poltrona municipal en las pasadas elecciones. En entrevista con Telenoticias (Telemundo), el aún coronel de la Policía de Puerto Rico evitó criticar al mandatario municipal, aunque aseguró que hay varios proyectos estancados. “Yo no voy a entrar en detalles del alcalde incumbente. Yo lo conozco, nos criamos juntos, está dentro de la familia. Yo voy a poner mis propuestas, me voy a hacer disponible con mi compromiso, con mi experiencia y aquí estamos, para todo el pueblo de Cidra”, manifestó el aspirante cuando se le preguntó porque decidió retar a Concepción González.

PUBLICIDAD

Relacionadas Jesús Manuel Ortiz oficializa su candidatura a la gobernación

Añadió que aunque el actual incumbente cuenta con el respaldo institucional del partido, “...la maquinaria siempre va a endosar al Incumbente. El tendrá la maquinaria, pero yo tengo los votos”.

De otra parte y cuestionado sobre sus lealtades políticas debido a que trabajó en San Juan bajo la administración de Miguel Romero, García sostuvo que “siempre he sido popular, pero nunca he mezclado la política con mis funciones en mi trabajo. Mi trabajo es una carrera limpia, una carrera donde yo, al día de ayer culminé en San Juan, con todo el respeto al alcalde de San Juan. Le agradezco la oportunidad que me dio, todo el aprendizaje que tuvimos allí, que es parte del paso que voy a dar”, dijo. “Estoy aquí representando al Partido Popular, pero yo he trabajado con varias administraciones, me he desempeñado, con mi récord limpio y hemos dado el paso al frente con la gente de Cidra y por todos los cidreños” finalizó.

García se desempeñó por 34 años en la Policía de Puerto Rico, donde fue jefe del Negociado de Armas y comandante de las áreas policíacas de Caguas y San Juan, (entre otras posiciones) previo a que fuese nombrado comisionado de la Policía Municipal de San Juan.

Dentro su carrera policíaca “El Pequeño Juan” como también se le conoce, fue un colaborador cercano del coronel José L. Caldero López, quien entre otros puestos, se desempeñó como comandante del área policíaca de Fajardo durante el conflicto por la lucha contra la Marina en Vieques, director de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales y Superintendente. También antecedió a García en el puesto de comisionado de la Policía Municipal de San Juan bajo la administración de Carmen Yulín Cruz.

De momento no quedó claro si García renunciaría a la Policía de Puerto Rico para acogerse al retiro, o si solicitará alguna licencia o dispensa a raíz de su candidatura.

García no es el único uniformado en funciones que aspira a aparecer en la papeleta electoral del 2024. El mes pasado, el también coronel Roberto Rivera Miranda, jefe de la rama investigativa de la Policía presentó su candidatura como asambleísta municipal por el municipio de Arecibo, bajo el PNP.