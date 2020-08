Tras cumplir 18 días en aislamiento, el representante popular José “Conny” Varela fue declarado ayer, lunes, libre de coronavirus, por lo que regresará a sus faenas políticas.

Según afirmó a Primera Hora, en todo el periodo que convaleció nunca tuvo síntomas y no logró contagiar a nadie con la mortal enfermedad.

“Yo estaba contagiado, pero no estaba enfermo. Yo estoy normal. Ahora que no tengo el virus estaba en la misma condición que cuando arroje positivo. Gracias a Dios, pasó por mi cuerpo, pero no me dieron síntomas ninguno”, expuso, tras informar que está libre del COVID-19.

Para que tenga una idea, Varela se realizó dos pruebas moleculares de coronavirus recientes. El último resultado le llegó ayer, lunes. En ambas se confirmó que el virus no estaba presente en su organismo.

PUBLICIDAD

El contagio de Varela dio de qué hablar el pasado 17 de julio, pues días previos estuvo en una conferencia de prensa en la que anunciaba su apoyo a Eduardo Bhatia, como candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD).

Su comparecencia llevó a Bhatia y a otros líderes del PPD a ponerse en cuarentena, así como a realizarse la prueba del coronavirus. Periodistas, al igual que empleados del partido y de la Cámara de Representantes también enfrentaron consecuencias por haber estado junto al legislador.

Sin embargo, “mi familia, que estuvo conmigo hasta el último día que me enteré, no fue contagiada. Mis empleados tampoco, que estuvieron conmigo una semana. Los compañeros políticos ninguno, ninguno salió positivo”.

El representante indicó que su esposa durmió en otra habitación durante todo el periodo de aislamiento, no recibió visitas de sus hijos y que se mantuvo haciendo sus ejercicios diarios.

“No me dio síntoma ninguno. Nunca perdí el sabor, no me dio fiebre, no me faltó el aire, no me dio tos, que son los síntomas básicos. No me tuve que tomar ni una aspirina, solamente aislamiento total. Continúe haciendo mis ejercicios. Esos 45 minutos en la trotadora eran diarios y luego descanso en mi casa todo el día”, comentó.

Varela aceptó que, aunque no tuvo síntomas, sí se asustó al saber que contrajo el virus.

“Este virus es novel, pues, eso ataca a las personas de distintas maneras. Hemos visto que a algunos los lleva hasta la muerta y a otros los interna en hospital por días o meses y en mi caso no me dieron síntomas”, dijo.

PUBLICIDAD

Ahora, que ya se confirmó que no tiene el virus, regresará al Capitolio. Dijo que este jueves asistirá a la sesión extraordinaria.

“Voy a mi vida normal. Voy a ir a la sesión este jueves, normal. Volverme a integrar a mis labores legislativas”, afirmó.

De paso, el legislador exhortó a toda la ciudadanía a seguir las reglas para evitar los contagios, como lo es el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico.