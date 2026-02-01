En Isabela, unas ocho escuelas en desuso se han convertido en sede de proyectos en beneficio para su comunidades.

El alcalde Miguel “Ricky” Méndez Pérez informó los resultados de las labores realizadas en los planteles, donde se invirtieron recursos, tiempo y labor, para generar opciones educativas, de trabajo y desarrollo económico.

“En Isabela, determinamos poner a producir estas facilidades para fomentar la educación y el desarrollo económico. No nos resignamos a que estos planteles se convirtieran en estorbos públicos, y solicitamos al gobierno central la transferencia de los mismos. Hoy, con mucho orgullo, demostramos al País entero que los municipios son la primera línea de servicio, hacemos más con menos, y merecemos apoyo tanto de los gobiernos estatal y federal, como de la Junta de Supervisión Fiscal”, señaló el alcalde isabelino en comunicación escrita.

El alcalde Miguel “Ricky” Méndez Pérez. ( Suministrada )

En la antigua Escuela Gloria González de Pérez , en el barrio Planas, los espacios vacíos se convirtieron en módulos para la producción de producto locales .

, en el barrio Planas, los espacios vacíos se convirtieron . En el antiguo plantel Ricardo García , en el sector Capiro del barrio Galateo Alto, lo que era un espacio en desuso, ahora es un centro de producción de alimentos Doña Patria y Tito Pinchos. De igual manera, se desarrolla un programa de educación en ebanistería artesanal.

, en el sector Capiro del barrio Galateo Alto, lo que era un espacio en desuso, ahora es un De igual manera, se desarrolla un programa de educación en ebanistería artesanal. En la Escuela Francisca Chávez del sector La Quince, existe ahora un centro de producción de semillas , denominado “Desde Mi Huerto” para fomentar el desarrollo agrícola, y aportar a la seguridad alimentaria. Allí también hay un programa educativo modelo para jóvenes con diversidad funcional.

del sector La Quince, existe ahora un , denominado “Desde Mi Huerto” para fomentar el desarrollo agrícola, y aportar a la seguridad alimentaria. Allí también hay un programa educativo modelo para jóvenes con diversidad funcional. En Arenales Bajo, está la Escuela Benjamín Corchado , que hoy es sede de la primera escuela alianza , donde 400 estudiantes son parte del LEAP STEM Marine and Aerospace & Science University School of Isabela. Dicha escuela modelo está funcionando desde septiembre pasado.

, que hoy es sede de la , donde 400 estudiantes son parte del LEAP STEM Marine and Aerospace & Science University School of Isabela. Dicha escuela modelo está funcionando desde septiembre pasado. En el barrio Bejucos, lo que era la escuela abandonada José Julián Acosta , ahora es un centro comunitario de servicios, con producción de energía renovable en alianza con Barrio Eléctrico, una entidad sin fines de lucro.

, ahora es un en alianza con Barrio Eléctrico, una entidad sin fines de lucro. En el barrio Bajuras, la Escuela Padre Rufo es un centro de protección de costas y protección ambiental junto a Surfrider Foundation. En ese mismo barrio, la Escuela Emilia Castillo , ya está en progreso un programa agrícola especial concentrado en productos basados en yuca .

es un junto a Surfrider Foundation. En ese mismo barrio, la , ya está en progreso un . Como aportación isabelina municipal a la realidad de las mascotas abandonadas, ya en la Escuela Ulysses Grant del barrio Jobos se trabaja en alternativas realistas del bienestar animal.

Varios planteles están dedicados al impulso de la agricultura y ecología. ( Suministrada )

“Todo eso ha sido posible gracias a la planificación detallada, unión de voluntades, y trabajo en conjunto. Mucho más allá de administrar y dar mantenimiento a edificios, en Isabela le hemos dado vida productiva a estas instalaciones. Probamos que se puede y vamos a seguir”, finalizó el alcalde Méndez Pérez.