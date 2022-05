El Contralor Electoral, Walter Vélez, dijo hoy que evaluará la querella del Partido Popular Democrático (PPD) sobre el alegado esquema de fraude entre el súper PAC Salvemos a Puerto Rico y la campaña de Pedro Pierluisi de 2020, según reza en un pliego federal, pero sostuvo que no interferirá con la pesquisa que lleva a cabo la Fiscalía federal al respecto y que aguardará porque esta concluya.

“Ahora mismo nosotros no vamos a incidir en la investigación federal. De hecho, ellos no nos van a pasar ningún documento hasta que terminen. Una vez ellos culminen, nosotros haremos los requerimientos, las solicitudes que tengamos que hacer al Departamento de Justicia federal o a Fiscalía federal, evaluaremos la prueba que nos puedan ofrecer o que nos den y determinaremos. Eso no tiene que ver con la querella del PPD”, sostuvo Vélez, quien hizo claro que no ha visto aún el recurso que anunció esta mañana el secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos, junto a otros líderes de la colectividad.

PUBLICIDAD

“No he visto la querella, pero toda querella que se radica ante la Oficina del Contralor Electoral la vamos a evaluar, si cumple con los requisitos de ley. Estos son que debe ser juramentada, que al querellante le conste de propio y personal conocimiento, que presente prueba y que acredite que los requisitos que dispone la ley están expuestos en la querella. Nosotros la evaluaremos y tomaremos una determinación en cuanto a si procederemos con una investigación o no”, dijo el Contralor Electoral a Primera Hora al reaccionar al anuncio del PPD.

¿El PPD dice que en el pliego federal hay evidencia de que hubo la coordinación entre la campaña de Pierluisi y el súper PAC?, preguntó este diario.

“Si es así, ese será un asunto que nosotros estaremos evaluando, pero en este momento no puedo indicar que si de la prueba que ha salido pública, que tienen las entidades federales, eso ocurrió. Yo no tengo esa prueba más allá de lo que ha salido público. En este momento, como no tenemos la prueba que tiene la fiscalía federal, yo no voy a incidir en la investigación o en el caso que ellos están llevando”, sostuvo Vélez.

Indicó que una vez la Fiscalía federal culmine con los trámites, “nosotros vamos a evaluar este asunto y si entendemos que tenemos que requerir la prueba debidamente certificada para que la pasen a nivel estatal, la pediremos, la evaluaremos y si entendemos que con la prueba que nos presentan pudiera existir evidencia de alguna irregularidad a la Ley de Financiamiento de Campañas de Puerto Rico, procederemos como tal”.

PUBLICIDAD

No obstante, reiteró que en este momento “no tengo ningún documento de los que se han mencionado públicamente y la realidad es que yo tengo que tener prueba certificada y en este momento, no la tengo”.

Dijo, asimismo, que no tendría que esperar por la prueba federal certificada si el PPD se la presenta, o alegatos que sostengan la querella de que hubo coordinación. “Nuestro deber es evaluar esa prueba y si se desprende que esa prueba es sólida, se estará sometiendo la ilegalidad”, indicó.

“Si no está, no podríamos hacer nada, pero tendría que evaluar la prueba que nos están presentando ellos. Puede ser que incluya prueba nueva, que no es la que está en el Tribunal federal. Tendría que hacer una evaluación de la prueba y los alegatos que se presentan con la querella para hacer una determinación de si cumple con los requisitos de ley para comenzar una investigación”, agregó Vélez.

Aludió a la querella que en julio de 2020 instó contra Pierluisi, Jorge Dávila, jefe de campaña de la entonces candidata a la gobernación, Wanda Vázquez Garced y que su oficina desestimó.

“El 23 de septiembre de 2020 se archivó el alegato de coordinación porque en aquel momento no se presentó prueba de que le constara de propio y personal conocimiento a Dávila de que había coordinación y la parte de los informes y donantes. Los alegados donativos irregulares nosotros los referimos al Federal Election Commission (Comisión Federal de Elecciones) y determinaron que no tenían jurisdicción, pero le referimos para que evalúe la inscripción de las dos corporaciones, la legalidad de los donativos que se recibieron a nombre de esas dos corporaciones y los informes radicados. Eso es lo que dice mi determinación. Se refirió en 2020″, dijo el Contralor Electoral.

PUBLICIDAD

Por su parte, Pierluisi negó a través de la oficial de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, que hubiera “coordinación” entre su campaña proselitista y el PAC Salvemos a Puerto Rico, como dijo bajo juramento el presidente de organismo, Joseph “Joey” Fuentes Fernández, en un acuerdo de culpabilidad en el foro federal.

“Para que haya coordinación entre una campaña y un PAC tiene que haber mensajes de publicidad coordinados, y eso claramente no ocurrió. La campaña de Pedro R. Pierluisi fue escrutada exhaustivamente sin señalamiento alguno” indicó Angleró en declaraciones escritas.

“Las expresiones de los legisladores del PPD hoy responden claramente a intenciones político partidistas. En vez, les exhortamos a ponerse a trabajar y dejar de hablarle a las gradas. Hay cuatro medidas, radicadas hace varios meses, tres del gobernador Pierluisi y una más del representante José “Che” Pérez para combatir la corrupción y no han sido atendidas por la mayoría PPD en la Asamblea Legislativa”, reclamó la portavoz del Gobernador.

Igualmente, Carmelo Ríos, secretario general del PNP, expresó por escrito que “sobre este asunto, el Fiscal federal fue enfático en que no se establece coordinación o conspiración. El Gobernador y su equipo de campaña así lo han afirmado”.

Recordó que “el propio Contralor Electoral dijo que cerró el asunto al no haber prueba y el propio querellante de la campaña de Wanda Vázquez aceptar que no había evidencia alguna”.

Finalmente manifestó que “el Partido Popular sigue tratando de desviar el tema de su guerra interna y para no hablar de los problemas que tienen con los alcaldes de Trujillo Alto y Mayagüez, así como la convicción de su senadora Maritere González que trabaja en el Municipio de Arecibo”.