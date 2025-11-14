A días de las ventas del madrugador, varias frases que suelen poner algunos establecimientos para destacar sus ofertas, como “mientras duren” o “hasta agotar existencias”, comienzan a generar diversos puntos de vista entre el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y los comerciantes.

La postura del DACO, fijado en una expresiones hechas por la secretaria Valerie Rodríguez Erazo y en publicaciones emitidas en las redes sociales, es que se debe evitar el uso de estas frases.

“Atención Comercios: La frase ‘mientras duren’ no se puede usar sola en una promoción de venta especial, porque se presta para confusión. Solo se puede utilizar si el comercio dice la cantidad disponible del producto y cuál es el tiempo mínimo garantizado de la oferta. Si no te dan la cantidad y ese tiempo mínimo, esa frase no se puede utilizar”, dejó por sentado la titular.

Pero, la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET) emitió un comunicado en el que reclamó una aclaración de la funcionaria. Es que aseguraron que el uso de la frase “mientras duren” sí está permitido en promociones de ventas especiales, conforme a lo dispuesto en la Regla 24(b) del Reglamento de Prácticas Comerciales del DACO.

“Nuestros socios cumplen estrictamente con la reglamentación vigente. El uso de estas frases no constituye una práctica engañosa, sino un requisito reglamentado para informar al consumidor que la oferta tiene inventario limitado, como ocurre tradicionalmente durante las ventas especiales de temporada”, expresó Lymaris Otero, directora ejecutiva de ACDET.

Esa misma regla mencionada fue la que, de hecho, usó Rodríguez Erazo para fijar su postura en torno a la controversia.

Lo que la funcionaria explicó en la publicación es que “solo se podrán limitar cantidades si se cumple con lo siguiente: Se indican las cantidades; se condiciona la fecha con lenguaje como: ‘mientras duren’ o ‘hasta agotar existencias’, (o) se divulga el tiempo mínimo garantizado”.

Añadió que “en este caso, la frase se utiliza para aclarar que aplicará lo que ocurra primero. Es decir, si el tiempo mínimo garantizado era de dos horas, pero la venta total era por cuatro horas, y ya se cumplió el tiempo mínimo, pero todavía no ha terminado el periodo de la oferta y quedan artículos disponibles, el comercio debe seguir vendiéndolos al precio especial hasta que se agoten o hasta que finalice la hora de la oferta, lo que ocurra primero”.

La secretaria del DACO también explicó que la regla establece que “para bienes anunciados en venta, liquidación o precio regular que no forman parte del inventario regular, no le aplica la regla. Así como anuncios de artículos a precio regular que forman parte del inventario regular, se deberá: Especificar que se trata del precio regular; detallar la cantidad mínima disponible por tienda; aclarar que es hasta que se agote su existencia, (y) destacar que el consumidor no tiene derecho a rain check ni a sustituto”.

Rodríguez Erazo llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier violación a través del correo electrónico confidencia@daco.pr.gov.