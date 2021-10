El contrato de cuatro meses por un total de $896,300 con la empresa CODE DOG Technology Group, que por poco le cuesta el puesto al director de la oficina Puerto Rico Innovation and Technology Service (Prits), Enrique Völckers Nin, fue el que se utilizó para desarrollar la plataforma de Identificación Electrónica de Acceso en Línea (IDEAL), aceptó el funcionario este martes en conferencia de prensa.

De hecho, informó que de la suma conferida en el contrato solo se les pagó $747,000 por la ayuda que brindaron para desarrollar la primera fase del proyecto. Sin embargo, comentó que se le renovó el contrato nuevamente hasta diciembre para que desarrolle la segunda fase de la aplicación que evitará que los ciudadanos acudan a varias agencias de gobierno a solicitar certificaciones que el mismo gobierno utilizará para conceder permisos o aceptar algún contrato.

La denuncia principal sobre la irregularidad del contrato la hizo el secretario del Partido Popular Democrático (PPD), el representante Ramón Luis Cruz Brugos. Este alegó en abril pasado que CODE DOG es una empresa que supuestamente es administrada por el exsocio de Völckers Nin, Juan Manuel Aguiar González, y que se creó a solo tres días de que el gobernador Pedro Pierluisi lo nominara al cargo.

De acuerdo con el registro de contratos de la Oficina del Contralor, el contrato en controversia fue otorgado a CODE DOG el 10 de marzo pasado y tenía una vigencia hasta el 30 de junio.

El registro del Departamento de Estado establece, por su parte, que la persona autorizada en la empresa es Aguiar González y que la fecha de inscripción de la corporación fue el 13 de diciembre de 2020 a las 12:13 de la madrugada. Según el registro periodístico, Pierluisi nombró a Völckers Nin en una conferencia de prensa realizada el 10 de diciembre de 2020.

Cruz Burgos denunció que Aguiar González era el ingeniero de programas (software) de la empresa Tercer Piso que Völckers Nin fundó en 2006.

Tanto cuando se hizo la denuncia, durante su confirmación como en la conferencia de prensa que realizó hoy, martes, el gobernador Pedro Pierluisi para anunciar el lanzamiento de IDEAL, Völckers Nin rechazó que Aguiar González haya sido su socio.

“Esta persona no trabajó conmigo ni tampoco fue empleado ni socio mío en la empresa privada. Aclaro ese punto, porque lo hemos repetido bastante. No es correcto decir que fue socio, porque no lo fue”, sostuvo.

Destacó, además, que la contratación de CODE DOG dio resultado, ya que pudieron colaborar con empleados de Prits para, en alrededor de seis meses, idear una plataforma e implementarla en el gobierno.

“Lo vemos en el resultado”, insistió el funcionario, mientras era observado por el gobernador Pierluisi.

Asimismo, Völckers Nin entregó a la prensa información que alude a que la empresa en controversia fue seleccionada sobre otros tres licitadores. Estos fueron Nagnoi, TreuNorth Corporation e Insys.

“Toda pregunta realizada se ha atendido debidamente. Nos hemos reunidos con toda persona que requiere información al respecto y se les ha abierto los libros”, insistió previo a la divulgación de las otras empresas consideradas para crear IDEAL.

Cabe destacar que el funcionario insistió en que la contratación que se realizó no requiere que CODE DOG realice el mantenimiento de la plataforma. Insistió que toda esta labor quedó a cargo de los empleados de Prits, por lo que la empresa no estaría contratada de manera perpetua.