El dinero que la Junta de Supervisión Fiscal le concedió al Departamento de Educación no da para sufragar lo adeudado por la agencia a proveedores de servicios del programa de Educación Especial, aceptó este sábado el secretario Eliezer Ramos Pares.

Según explicó el funcionario a Primera Hora, aunque el ente fiscal aprobó el uso de unos $157.2 millones, sólo hay dos partidas para las deudas de Educación Especial que suman $37.3 millones. El resto del dinero asignado es para otros programas y gastos de la propia agencia.

Ramos Parés informó que faltaría que la Junta apruebe otra partida, de unos $100 millones, destinados a poder saldar las deudas que acumulan desde diciembre pasado con los proveedores de servicios.

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En momentos en que Educación no tiene todos los fondos, todavía es incierto si estos proveedores de servicios continuarían operando a partir del lunes.

Ramos Parés afirmó que “ya yo dialogué, verdad, he pasado esta información a algunos de estos colegios. Yo le escribí en el día de ayer, (viernes), a todas las entidades que nos brindan servicios. Pero, está de ellos tomar la decisión de si van a continuar brindando servicios el lunes o no. No he recibido una respuesta todavía de parte de ellos”.

“Obviamente, mi pedido es que continuemos dando clases, que el gobierno y la Junta han estado dando pasos afirmativos para atender este desfase, no solamente para este año, sino para años en adelante, que no tengamos esta dificultad presupuestaria, que siempre se ha dado, algunas veces con una solución más fácil que otra”, añadió.

Informó que los estudiantes que se afecten por la interrupción de servicios a causa de este problema de dinero se les compensará esos servicios.

En cuanto a los $37.3 millones aprobados por la Junta para pagar “servicios para estudiantes del Programa de Educación Especial, incluyendo terapias, evaluaciones, transporte y reembolsos a las familias”, el dinero sale de una reprogramación de fondos.

El resto del dinero aprobado por la Junta, unos $120 millones adicionales, es la liberación de la reserva del 5% que cada agencia debe hacer de su presupuesto.

Ramos Parés detalló que se usará para pagos de salario, aportación al plan médico, pago de luz y agua, mantenimiento y transportación escolar, entre otros gastos de la agencia que puede que incluya al Programa de Educación Especial. Pero, dejó claro que no es dinero que se pueda utilizar para saldar la deuda con los proveedores de servicio.

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“Aunque hemos visto movimiento y se han dado pasos bastante grandes, yo la comunicación que he tenido con las escuelas es precisamente esta, que estén claros que eran tres planteamientos y dos, que suman $37, se aprobaron. La carta tiene, verdad, una gama de transacciones que sí se tienen que dar. Pero, la mayoría de ellas son las liberaciones de la reserva presupuestaria, que están ahí con temas de nómina, transportación escolar, los programas especiales que tiene el Departamento, que van directo a Educación Alternativa, a Proyecto Casa, a otros programas que directamente no impactan la escuela”, precisó Ramos Parés.

Explicó que cada asignación presupuestaria llega con “nombre y apellido”, por lo que no puede utilizar los fondos para otros fines, como lo sería saldar deudas.

Asimismo, el secretario alegó que desde julio del pasado año ya habían comenzado las conversaciones con la Junta para dejarle saber la deficiencia de fondos en Educación Especial. Indicó que en noviembre se registraron las primeras comunicaciones escritas sobre el particular y que la última petición de fondos concreta ocurrió en marzo pasado.

Pero, ¿qué pasó con los $100 millones que quedan por ser aprobados por la Junta para atender la deuda de Educación Especial?

Ramos Parés indicó que no fue hasta ayer que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) identificó de dónde saldrían los fondos para cubrir esa partida de $100 millones y se lo hizo saber a la Junta.

“OGP lo transfirió a la aprobación de la Junta ayer, viernes. O sea, que dependemos ahora de la Junta”, detalló.

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No pudo precisar cuándo la Junta aprobaría esta asignación de $100 millones.

El funcionario aceptó que esos $37.3 millones que ahora tiene disponible sólo representan “un respiro” y que comenzarán a desembolsarlos entre martes a jueves de esta próxima semana.

Ante la poca cantidad de fondos disponible, Primera Hora preguntó a Ramos Parés a qué le dará prioridad a la hora de empezar a pagar.

“Obviamente, miraremos el tema de, número uno, del desfase en término de la necesidad de fondos de cada una de estas entidades para, de alguna forma, poder abarcar la mayor cantidad de entidades que nosotros podamos y poder atender los asuntos de liquidez de estas entidades. Segundo, miraremos también la fecha de los servicios. No todos los estudiantes, no todas las entidades están puestas a brindar servicios (de verano extendido) desde esta semana que viene. Hay entidades que inician la otra de arriba y otros la otra de arriba. O sea, no todos los servicios están paralelamente coordinados para la misma fecha”, manifestó.

Por otro lado, Ramos Parés informó que analizan contestar la carta de la Junta, ya que le señala como un problema el uso de fondos no recurrentes para pagar servicios recurrentes del Programa de Educación Especial. Informó que esa directriz de usar fondos del COVID-19 la dio la propia Junta.