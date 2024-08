Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Juana Díaz. Cuna de poetas, pueblo de los Santos Reyes y del maví. Juana Díaz es el hogar de unos 46,538 puertorriqueños, según contabilizó el Buró del Censo de los Estados Unidos.

Pero, así como en todo Puerto Rico, muchos de sus residentes han emigrado, dejando atrás a un pueblo más vacío y con menos actividad económica.

Los juanadinos recuerdan cuando su casco urbano era uno que vibraba por su comercio, impulsando el movimiento diario de personas e incentivo monetario que lo beneficiaba. Empero, dicen que hoy día los altos pagos de alquiler y de servicios esenciales, como energía eléctrica y agua potable, han obligado a muchos comerciantes a cerrar sus puertas, afectando así el crecimiento de este municipio sureño.

“Nos hemos quedado en que Juana Díaz parece un barrio. Nos hemos quedado sin comercio. Aquí no hay dónde sacar un acta de nacimiento, no hay una colecturía. Aquí no hay nada, nada, nada”, lamentó Julio Colón, sentado en uno de los bancos de la plaza pública junto a su hijo, Pablo Colón.

“Que abran más negocios”, coincidió, por su parte, su compueblano Luis González.

Todas las personas que conversaron con Primera Hora concordaron en este punto: Juana Díaz necesita más movimiento comercial, máxime para evitar que sus residentes tengan que acudir a pueblos vecinos a adquirir sus productos.

“No (pueden) seguir sacando el comercio de Juana Díaz y los negocios de primera urgencia”, insistió don Julio. “Ya parecemos un barrio de Villalba, porque tenemos que ir a Villalba para resolver los problemas”, continuó.

En el mismo sentido, Dalma Rodríguez aseguró que, aunque el alcalde Ramón “Ramoncito” Hernández Torres, quien ha estado en la poltrona municipal por los pasados 23 años, “está pendiente” en atender todo lo que sucede en el municipio, la disminución de negocios locales podría resultar en un efecto negativo en el crecimiento y progreso del pueblo.

“Han cerrado un montón de tiendas”, dijo la juandina. “El pueblo se está muriendo”, agregó.

Pero no se limita a los establecimientos comerciales, opinó Rodríguez. Al traer más negocios se requerirá el aumento de espacios para estacionamiento, pues ya es difícil encontrar un lugar para dejar un automóvil en el casco urbano.

“Eso está bárbaro. Hay un estacionamiento municipal, pero ahora lo cogió (el gobierno) para hacer oficinas”, dijo.

Además de comercios, los juanadinos resaltaron que el cierre de oficinas gubernamentales, donde personas de mayor edad estaban acostumbrados a hacer pagos para sus servicios esenciales o solicitar documentos, también han clausurado o se han reubicado a municipios aledaños, dificultando que esta población pueda completar sus quehaceres cotidianos y limitando su independencia.

Y es que, así como en todo Puerto Rico, la edad de aquellos que viven en Juana Díaz ha incrementado exponencialmente, con un 80.7% de su población mayor de los 18 años, según calculó el Censo en el 2020.

“Se llevaron el Registro Demográfico, se llevaron la Autoridad de Energía Eléctrica (LUMA Energy) para pagar el agua y la luz”, lamentó Orlando Colón Casiano. “En Juana Díaz no se puede resolver nada”, estimó.

“Hay que buscarle una solución al problema”, concordó Luis González mientras Colón Casiano establecía su punto de vista.

Otro asunto salió a relucir también el cual aqueja a los juanadinos, sobre todo de cara a las elecciones generales que se celebrarán en noviembre de 2020 para elegir a quiénes dirigirán el país por los próximos cuatro años.

Se trata del aparente discrimen político en el municipio, llegando a afectar las oportunidades laborales de quienes son apolíticos o se oponen al partido mayoritario de Juana Díaz, el Partido Popular Democrático (PPD).

“­­­Hay un poco de discrimen contra personas que de verdad quieren ejercer y por x o y razón no se lo permiten”, estimó Pablo Colón.

“El padrinaje no debería de existir cuando hay un hombre que necesita trabajar”, aseveró su padre.

Según Colón Casiano, este discrimen político no se limita a los confines del municipio, sino es uno que se manifiesta desde el gobierno central, que por los pasados cuatro cuatrienios ha sido liderado por gobernadores militantes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Yo entiendo que, por cuestión de política (se ha disminuido la actividad económica y han cerrado oficinas gubernamentales), porque el alcalde actual es popular y el central es penepé”, alegó Colón Casiano.

