Diversas organizaciones se han expresado en las pasadas horas en contra del nuevo Código Civil, para algunos la ley más importante a nivel estatal en Puerto Rico después de la Constitución.

Esta semana el proyecto fue aprobado por el Senado en votación partidista, sin celebrar vistas públicas en ese cuerpo legislativo. La medida pasaría ahora a la consideración de la Cámara de Representamtes y se anticipa que una vez llegue a La Fortaleza será convertida en ley por la gobernadora Wanda Vázquez.

A continuación, algunas de las expresiones recientes en contra del nuevo código, ley que regula temas tan variados como matrimonio, filiación, contratos, herencias, entre otros.

1. Presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la doctora Mabel López Ortiz: “El Código Civil es el documento más importante después de la Constitución, en materia de Derechos Humanos en nuestro país. La aprobación de este documento, sin tener acceso a las enmiendas discutidas en el seno de la Cámara y el Senado atenta contra otros derechos importantes en la sana democracia, como lo es el acceso a la información.

En el país arrastramos prácticas gubernamentales que han creado un ambiente de desconfianza en la ciudadanía, que debe denunciarse y señalarse, cuando hablamos de nuestros derechos. El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico hace un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez a no firmar la aprobación de este documento, hasta que se inicie un proceso transparente de divulgación y discusión de los cambios.

Nos alineamos a las expresiones de representantes y senadores novoprogresistas sobre la importancia y necesidad de un código atemperado a nuestros tiempos, pero no es negociable admitir este curso sin tener pleno conocimiento del documento que va a regir nuestras vidas”.

2. El portavoz del PPD en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, Luis Vega Ramos: “Sería un golpe a la democracia y a la transparencia que la Cámara lleve a votación mañana el proyecto del Código Civil, que fue enmendado profundamente en el hemiciclo del Senado el lunes y cuyo texto final de aprobación no estará disponible hasta el jueves en la mañana. El Código Civil es un documento de cientos de páginas que regula toda la vida desde la concepción hasta lo se que deja en herencia tras la muerte. Votar sobre esto mañana, cuando el Senado alteró la medida sustancialmente en áreas trascendentales y con lenguaje ambiguo, es un acto de deslealtad con el pueblo en momentos donde está confinado en sus hogares y no tiene cómo manifestarse. Hago un llamado al Presidente de la Cámara, Johnny Méndez y a la mayoría PNP a que frenen la consideración destemplada de lo que aprobó el Senado de espaldas al país. Publiquen primero lo que se aprobó el lunes, permitan una discusión pública razonable y entonces consideren llevarlo a votación. No hay fuego que apagar, ni urgencia para votar sobre esto mañana. La sesión legislativa acaba el 30 de junio y ya el liderato legislativo ha anunciado que se propone a extenderla por razón de la emergencia. Por ello, no debe llevarse a votación mañana. Ya discutí informalmente con los miembros de la delegación Popular y comparten esta preocupación. Sustantivamente, hay unos problemas de ambigüedad que causan confusión. El lenguaje sobre el concebido pero no nacido, sobre si se autoriza o no la maternidad subrogada y sobre los de derechos de nuestros conciudadanos transgénero a que su certificado de nacimiento refleje su realidad, por mencionar algunos, están escritos en un lenguaje confuso y que se presta a interpretaciones. Aprobar el proyecto así, sin las clarificaciones adecuadas, equivale a una renuncia del poder legislativo a sus facultad de hacer las leyes y pasarle el asunto a la rama judicial para que interprete lo que no se redactó con claridad. Nuestro sistema no funciona así".

3. Campaña de derechos humanos (HRC, organización de derechos civiles de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ) más grande de Estados Unidos): “Los puertorriqueños merecen un proceso de ratificación de su Código Civil justo y transparente, no un acuerdo apresurado y secreto por parte de la legislatura... condenamos los intentos furtivos de los líderes contra la igualdad por usar este proceso para atacar a los puertorriqueños LGBTQ. El secretismo que rodea los códigos y el proceso legislativo es particularmente preocupante en el contexto de la pandemia global de COVID-19, que ha obstaculizado críticamente la capacidad de los ciudadanos de participar y hacerse oír. La gobernadora Wanda Vázquez debe defender a los puertorriqueños LGBTQ y a la democracia al desacelerar este proceso y permitir que todos participen en la formación del futuro de la isla”.