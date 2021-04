El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia cumple hoy lunes los primeros cien días de su mandato, ¿cómo lo evalúa usted? Primera Hora hizo esa pregunta a legisladores y legisladoras de la pluralidad de partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Estas fueron sus respuestas:

Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Cámara de Representantes

“Creo que es muy temprano para evaluar desde el punto de vista de política pública, pero esta es otra administración que hay que medirla de forma diferente. (Pierluisi) es una persona que le ha dado seriedad a los procesos, es una persona madura, hay buena comunicación, comparándolo con otras oportunidades que he tenido de trabajar con otras administraciones. Desde mi punto de vista tiene grandes retos en el asunto de status y en el asunto laboral, pero en cuanto al resto de la agenda de él, de gastar e invertir el dinero de la recuperación, buscar paridad en Estados Unidos, ser efectivo y transparente, tiene un aliado. Así que nosotros queremos continuar trabajando con él y hemos levantado bandera en unos asuntos que verdaderamente son irreconciliables. Para mí la palabra clave es madurez, yo veo una persona madura que sabe escoger sus batallas”.

PUBLICIDAD

Henry Neumann, senador del Partido Nuevo Progresista (PNP)

“Lo más importante es que ha traído paz a Puerto Rico y credibilidad al gobierno. Después de cuatro años sumamente atropellados en el cuatrienio pasado en Puerto Rico, hay paz y credibilidad y madurez y entendimiento de los temas. Uno quizás no está de acuerdo con todo lo que él dice y me refiero al gobernador Pierluisi, pero hay un sentido generalizado de que el gobierno está en buenas manos y para mí ese es el logro principal. Después de haber tenido ese cuatrienio tan lleno de incertidumbres y de protestas, el pueblo se siente que está en buenas manos. Estoy bien conforme con los nombramientos, lo único es que explicaría mejor en detalle las dudas que puedan existir con el contrato de LUMA, eso no se ha hecho de una forma clara y concisa”.

Rafael Bernabe Riekhol, senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC)

“Yo los resumiría como una discrepancia muy grande de parte del gobernador entre lo que dice y lo que hace. El gobernador dice que quiere defender la Universidad de Puerto Rico, pero no acaba de expresar su apoyo al proyecto 120 de Reforma Universitaria; plantea que quiere proteger las pensiones, pero no acaba de expresar su apoyo al proyecto de Retiro Digno. Plantea que quiere auditar la deuda, pero se opone a la creación de la Comisión de Auditoría de la Deuda, pretende que lo haga la Oficina del Contralor que no está preparada para cumplir con esa función. Plantea que quiere defender los derechos de los trabajadores, pero se opone a que revoquemos la Ley 4, de la mal llamada Reforma Laboral”.

PUBLICIDAD

Joanne Rodríguez Veve, Senadora del Proyecto Dignidad (PD)

“Pienso que este ejercicio de hacer una evaluación sobre las ejecutorias del Ejecutivo a menos de cien días después de la juramentación en mi opinión personal me parece prematuro, desde el punto de vista de que más allá de ser parte de un folclore político hacer este tipo de ejercicio, creo que amerita que demos un espacio para poder evaluar con mayor profundidad las ejecutorias, no solamente del Ejecutivo, sino también de otros funcionarios en el gobierno. Entiendo que una evaluación seria exigiría un poco más de tiempo”.

José Aponte Hernández, representante del PNP y ex presidente de la Cámara

“Han sido cien días muy buenos dentro de la situación que hemos estado confrontando de la pandemia, de lo que fueron los choques del pasado cuatrienio. Hemos visto una estabilidad, una seguridad, una proyección muy positiva a favor del pueblo de Puerto Rico”.

Ana Irma Rivera Lassén, senadora y ex presidenta del MVC

“Todavía estoy esperando a que realmente se comprometa en evaluar y esperemos que sea dejar sin efecto, el contrato de LUMA. Ha estado diciendo que lo va a evaluar, pero hasta ahora yo creo que es de la boca para afuera. Me parece que todavía tenemos mucho que esperar sobre el tema de las pensiones. Aparte de decir que tiene un compromiso, quisiera ver mucho más. No he visto un compromiso con el Proyecto de la Cámara 120, que ya se aprobó y ahora está en el Senado y con el tema del COVID tengo muchas preocupaciones de iniciar avanzadamente el inicio de clases, cuando estamos viendo cómo muchos municipios están cerrando por la situación. Reconocemos que fue muy bueno declarar el estado de emergencia (de violencia de género), ahora falta el seguimiento. Una vez se decreta, cuál es cumplimiento y el seguimiento. Vamos a estar pendiente para ver si realmente de poner el estado en escrito, sí se cumple.

PUBLICIDAD

María de Lourdes Santiago, senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)

“Me parece que ha sido un comienzo incoloro, insulso. Algo bueno que se pueda señalar es la declaración de emergencia ante la violencia de género y de que en el Mensaje haya mencionado específicamente que hay que combatir el discrimen por orientación sexual o identidad de género. Eso es un tema importante y que ningún gobernador hasta ahora había llegado hasta ese punto. Pero más allá, en temas esenciales como LUMA quedó claro que él no va ceder ni un poquito y que va a aceptar unos términos que ya todo el mundo puede identificar como abusivos. En el tema de la transportación marítima de Vieques a Culebra, creo que ha asumido una posición de distanciamiento y casi de indiferencia. En las pensiones, no es compatible lo que dijo de proteger las pensiones con lo que han venido a decir aquí funcionarios de su gobierno y en el tema del status una cerrazón, que a la larga va a terminar haciéndole el juego a la colonia”.

José Luis Dalmau Santiago, presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático (PPD)

“Todos los gobiernos cuando comienzan le presentan al País su legislación y su agenda de trabajo en el área de desarrollo económico, educación, salud, transportación, vivienda. Nosotros no hemos visto que se haya presentado absolutamente nada nuevo. Parecería que el gobierno está flotando en la administración pasada, que está flotando en LUMA, en el alza de contagios del COVID, en la falta de desembolso de los fondos de vivienda, falta de desembolsos de los fondos de transportación. Dos aumentos a la tarifa de energía eléctrica, un aumento a la tarifa de acueductos y un aumento a los peajes, ese es el balance de estos 100 días. No hay una agenda de País presentada por el gobierno a pesar de que en la Legislatura hemos abierto las puertas para que cooperemos juntos para levantar al País. En las próximas semanas, meses, la Legislatura va a tener que comenzar a presentar la agenda de la Legislatura para el País, ante la falta de una agenda de trabajo presentada por el Gobernador. En su Mensaje todo lo que anunció fue asignado el pasado cuatrienio. Aquí no hay nada nuevo. Son fondos federales asignados bajo la administración de Donald Trump que el gobierno del PNP no ha desembolsado tres años después de los huracanes Irma y María”.

José A. Vargas Vidot, senador independiente

“En mi oficina, siempre hemos estado y estaremos dispuestos a colaborar con el Gobernador para adelantar los temas que son importantes para Puerto Rico. Lamentablemente, al sol de hoy, la Fortaleza no ha abierto un canal de diálogo con este servidor. Ese diálogo con la Legislatura debería ser una prioridad para el Ejecutivo. Al presente, desconozco la política pública del Gobernador, mucha de la cual requerirá aval legislativo. Solamente ha presentado 8 proyectos de ley. También, me parece curioso y preocupante que, desde la propia Fortaleza, estén en peligro los nombramientos del Gobernador. Recordemos que muchas de las agencias del País cargan con un bagaje vergonzoso y es vital que las designaciones de quienes estén frente a ellas, estén libres de asuntos políticos.