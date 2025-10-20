San Juan Cruise Port (SJCP) y la línea de cruceros Cunard anunciaron ayer la llegada inaugural del Queen Elizabeth a Puerto Rico, dando inicio a una serie de ocho visitas que se extenderán hasta abril de 2026, como parte de su temporada de itinerarios por el Caribe.

El Queen Elizabeth, conocido por su elegancia clásica y servicio de primera, tiene una capacidad máxima de 2,503 pasajeros y 1,005 tripulantes.

Las escalas en el Puerto de San Juan forman parte de rutas por el Caribe que varían entre nueve y 21 noches, visitando destinos emblemáticos de la región.

No se informó el impulso económico que representaría su llegada a Puerto Rico.

“Para los pasajeros, San Juan será una de las paradas destacadas, con su mezcla de historia, arquitectura colonial, gastronomía local y un ambiente vibrante que la distingue entre las ciudades del Caribe”, se indicó en un comunicado.

“Recibir al Queen Elizabeth es motivo de gran satisfacción para San Juan Cruise Port. Este tipo de operaciones reflejan los avances que hemos logrado en infraestructura y en la calidad de la experiencia que ofrecemos tanto a las líneas navieras como a sus pasajeros”, expresó Clarivette Díaz, gerente general de San Juan Cruise Port.

“Cada una de estas visitas representa una inyección directa a la economía local y una oportunidad concreta para cientos de pequeños y medianos negocios que dependen del turismo de cruceros”, añadió.

Se informó que desde que inició operaciones oficiales en febrero de 2024, San Juan Cruise Port ha invertido más de $60 millones en mejoras a sus terminales, enfocadas en modernizar la operación, agilizar procesos y posicionar a San Juan como un puerto líder en la región.

Esta transformación ha sido clave para atraer embarcaciones de alto perfil como el Queen Elizabeth.

“Estamos muy entusiasmados con la llegada del Queen Elizabeth a San Juan, un destino que sabemos será uno de los favoritos de nuestros pasajeros”, comentó Liz Fettes, vicepresidenta senior de Comercial para Norteamérica en Cunard.

“Puerto Rico ofrece una combinación única de cultura, historia y hospitalidad, y esta temporada será una oportunidad para que nuestros huéspedes descubran lo mejor del Caribe con el sello distintivo de Cunard: elegancia, confort y un servicio inigualable”.