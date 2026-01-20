La ayuda económica que anticipó el gobierno para aquellos cuyas metas para 2026 incluyen comprar un hogar finalmente llegó.

Se trata de “Pronto pa’ tu casa”, el incentivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) que otorgaría entre $45,000 y $60,000 en asistencia para el pronto y gastos de cierre durante la compra de su hogar.

Según explicó en diciembre el director de la AFV, Ricardo Álvarez, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, en inglés), aprobó una asignación de $100 millones de fondos provenientes del Programa de Subvención en Bloque para la Mitigación del Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT) para otorgar este beneficio.

Así puedes solicitarlo

Lo primero que deben hacer los solicitantes es identificar una propiedad como parte del proceso de solicitud del préstamo hipotecario. Después, deberán visitar una de las 38 instituciones financieras participantes, especificadas en el sitio web de la AFV.

Algunos de los requisitos para propiedades elegibles son que estén libres de gravamen, construidas en cemento y vacantes al momento del cierre.

La casa tampoco puede tener factores ambientales adversos considerables; es decir, si está en una Zona Especial de Riesgo de Inundación, la propiedad puede calificar para la asistencia solamente si el comprador obtiene una póliza de seguro contra inundaciones y presenta evidencia al momento del cierre.

Aquel que adquiera una propiedad en una zona de protección de pistas de aterrizaje o un Área de Recursos para Barreras Costeras deberá firmar una declaración en la que reconoce dicha condición. Mientras, las recién construidas deberían tener Permiso de Uso.

“Las instituciones financieras no estarán llenando solicitudes si no cuentas con una propiedad opcionada, ya que esta solicitud va de la mano con la solicitud del préstamo hipotecario”, especificó la agencia del gobierno.

Es así que se iniciará el proceso de solicitud hipotecaria.

De recibir una notificación de elegibilidad del Programa HBA-MIT, la AFV se comunicará con el solicitante para que participe del Curso de Educación para Compradores de Vivienda. Se coordinará fecha, hora y modalidad para luego recibir la certificación de finalización.

Finalmente, la AFV y la institución financiera trabajarán en conjunto con la documentación hasta que se otorgue la fecha de cierre.

Entre los requisitos están también calificar bajo los ingresos dentro de los límites de ingresos para hogares establecidos por el programa y por HUD; no ser propietario de una vivienda al momento de solicitar la asistencia; ser ciudadano estadounidense, persona con nacionalidad estadounidense que no es ciudadano estadounidense o un extranjero calificado.

Ser partícipe de este programa no limita la solicitud de otros programas como HOME o el Programa de Financiamiento y Seguro Hipotecario (Vivienda Joven).

Subvenciones máximas

Se estima que se beneficiarán unas 2,600 personas.

El programa subsidiaríalas tasas de interés y los montos principales de la hipoteca para compradores de Ingresos Bajos y Moderados (LMI, en inglés) y de necesidad urgente (UN, en inglés). El subsidio aplicará al precio de compra y se podrá pagar hasta el 100% del pago inicial requerido por la hipoteca para la compra, en nombre de compradores LMI y UN.

Las subvenciones máximas son:

Hasta $45,000 para un hogar que no incluye un miembro de Personal Esencial de Recuperación (personal de emergencias o primeros auxilios)

Hasta $55,000 para un hogar que sí incluye uno o más miembros del Personal Esencial de Recuperación

Incentivo adicional de $5,000 para redesarrollo a hogares elegibles que decidan comprar una vivienda en un centro urbano designado y certificado por el Departamento de la Vivienda.

Las personas interesadas en orientación pueden comunicarse directamente con el cuadro de servicio al cliente de CDBG-MIT llamando al 1.833.234.2328, en la página web de los fondos recuperación.pr.gov o escribiendo un correo electrónico a info-prontopatucasa@afv.pr.gov