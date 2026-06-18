La nueva avería registrada en una línea principal de transmisión de 48 pulgadas de diámetro en Bayamón, que mantiene sin servicio de agua potable a más de 30,000 clientes, podría quedar reparada antes de este domingo, Día de los Padres.

Así lo indicó el director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, quien explicó que los trabajos comenzaron desde ayer, luego de que se identificara la avería tras culminar las labores de reparación en el Superacueducto.

“Ya logramos hacer la excavación... Los trabajos pueden tomar entre 24 y, lo más tardar, 48 horas”, dijo González Delgado en una entrevista radial (WKAQ-580). El funcionario detalló que la interrupción del servicio afecta a unos 13,480 clientes en la zona metropolitana y a más de 20,000 en áreas cercanas a Caguas.

PUBLICIDAD

“Nuestra expectativa es que esté el sistema arriba antes de que llegue el domingo de padres”, precisó el funcionario.

La tubería averiada conduce agua hacia la estación de bombeo Finca Rosso 2, infraestructura que suple caudal a la planta de filtros de Guaynabo y al tanque de Piedras Blancas en Caguas. Esta última abastece sectores de Caguas, Gurabo, San Lorenzo, Aguas Buenas y Juncos.

Entre los municipios afectados por la interrupción del servicio se encuentran Guaynabo, Caguas, Gurabo y Juncos.

La respuesta operacional a esta situación fue dirigida ayer por el vicepresidente ejecutivo de Operaciones, el ingeniero Luis Josué Ortiz Salgado.