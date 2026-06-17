Tras reparadas las averías del Superacueducto, sectores de Guaynabo, Caguas, Juncos y Gurabo siguen sin servicio de agua potable debido a una nueva avería registrada en una línea principal de transmisión de 48 pulgadas de diámetro ubicada en el municipio de Bayamón.

Según informó el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis Reinaldo González Delgado, durante la Comisión Total que realiza el Senado “con el favor de Dios” la avería sería reparada hoy mismo y se espera que los 36,566 abonados afectados reciban agua potable.

En comunicado de prensa, se explicó que la tubería averiada conduce agua hacia la estación de bombeo Finca Rosso 2, infraestructura que suministra caudal a la planta de filtros de Guaynabo y al Tanque de Piedras Blancas en Caguas, que en su área de servicios tiene a Caguas, Gurabo, San Lorenzo, Aguas Buenas y Juncos.

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Pero, la AAA indicó que los sectores sin agua están en los municipios de Guaynabo, Caguas, Juncos y Gurabo.

La situación fue detectada luego de que se registrara una pérdida de succión en la estación de bombeo Finca Rosso 2.

Ante este escenario, personal operacional inició inspecciones y recorridos a lo largo del sistema hasta identificar el punto de falla y confirmar la rotura de la tubería. Actualmente, el equipo de Operaciones logró que la Estación de Bombas Finca Rosso 2 entrara en operación.

La línea afectada forma parte del sistema de distribución que transporta agua tratada para su posterior distribución a los clientes servidos por la planta de filtros de Guaynabo, así como clientes de Caguas, Gurabo, Aguas Buenas, San Lorenzo y Juncos.

Tras la identificación de la avería, la AAA declaró una emergencia operacional y movilizó personal técnico, brigadas de campo y equipo pesado para acceder al área afectada e iniciar los trabajos de excavación y reparación.

“La rotura fue identificada durante las labores de inspección realizadas por nuestro personal en la mañana de hoy. Hemos declarado una emergencia operacional y ya se encuentran movilizados los recursos necesarios para atender la situación. Nuestro objetivo es completar la reparación de la manera más rápida y segura posible, minimizando el impacto a nuestros abonados y restableciendo la estabilidad del sistema”, expresó González Delgado.

El presidente ejecutivo explicó que, como se encuentra en la Comisión Total, la respuesta operacional de esta nueva avería es dirigida por el vicepresidente ejecutivo de Operaciones, ingeniero Luis Josué Ortiz Salgado.

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No obstante, indicó que se mantiene informado de manera continua sobre el desarrollo de la emergencia y las acciones que se llevan a cabo para atenderla.

Como parte de la respuesta, la Autoridad activó medidas de mitigación que incluyen ajustes operacionales al sistema, redistribución de recursos disponibles y coordinación con los municipios afectados para atender las necesidades de las comunidades que pudieran experimentar mayores impactos en el servicio.

La AAA continuará ofreciendo actualizaciones oficiales sobre el progreso de los trabajos de reparación y exhorta a los abonados de Guaynabo, Caguas, Juncos y Gurabo a mantenerse informados a través de las plataformas digitales y redes sociales oficiales de la corporación pública.