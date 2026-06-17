El presidente del Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, afirmó este miércoles que usará su puesto para enfrentar los problemas de agua potable del país con “acciones concretas y resultados”, sin poner “parchos temporeros”.

“Hoy, como cristiano, como hombre de fe y como servidor público, quiero pedir disculpas a todos los que en algún momento han abierto el grifo de sus hogares y no han visto caer una sola gota de agua. Les pido disculpas porque durante años nuestra gente ha tenido que enfrentar las consecuencias de una infraestructura que no recibió la atención necesaria, de mantenimientos que se pospusieron y de problemas que se fueron acumulando con el tiempo”, expuso el funcionario durante su ponencia ante la Comisión Total que realiza el Senado para investigar los problemas de agua potable que enfrenta el país, principalmente la zona metropolitana.

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El funcionario prometió “resultados tangibles” tan pronto como este verano.

“Nuestra meta es que, a partir de este verano, los ciudadanos de la Región Metro comiencen a ver cambios reales y tangibles en la calidad y estabilidad del servicio de agua potable. ¿Cuándo? Desde hoy mismo lo estamos viendo. No estamos prometiendo perfección de la noche a la mañana, pero sí estamos comprometidos con un cambio real”, informó ante 19 senadores que lo escuchaban en el salón Leopoldo Figueroa, en el Capitolio.

De inmediato, respondió a las críticas que le realizó el alcalde de San Juan, Miguel Romero, por supuestamente no tener abiertos canales de comunicación y no atender con altura los problemas que se enfrentan.

“Esto no se trata de soberbia institucional, aquí todos los servidores públicos han venido a trabajar con humildad. Siempre le hemos dado la cara al pueblo”, aseguró.

En su ponencia, González Delgado atribuyó la crisis de agua a décadas de abandono e inversión insuficiente en la infraestructura pública.

“Estamos hablando de infraestructura crítica con décadas de uso, cuyo deterioro acumulado requería atención e inversión sostenida durante muchos años y que no se le dio”, precisó.

“Se acumularon rezagos en mantenimiento, modernización e inversión. Y hoy ese descuido nos está pasando factura de la peor manera: dejando a nuestra gente sin un servicio esencial”, añadió.

Expuso que, sin embargo, “nada justifica que no tengamos un servicio tan preciado”.

Asimismo, el presidente de la AAA indicó que se invertirán $7,000 millones para modernizar el sistema de agua potable del país, con una agenda de reconstrucción y modernización.

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“Hemos puesto en marcha una agenda histórica de reconstrucción y modernización de la infraestructura de agua, con más de $7,000 millones encaminados para proyectos que fortalecerán la confiabilidad y resiliencia del sistema durante las próximas décadas”, indicó González Delgado.

“Estamos aquí para enfrentar este problema de infraestructura y para resolverlo de manera permanente”, aseguró.

En cuanto a la avería que se detectó en el Superacueducto el jueves de la semana pasada, señaló que provocó la “semana más intensas y retantes que ha enfrentado nuestro sistema de agua potable en años recientes”.