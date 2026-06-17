El presidente del Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, no pudo establecer este miércoles, durante la Comisión Total del Senado, cuándo los problemas de suministro de agua potable para Puerto Rico se solucionarán por completo.

Mientras, expuso que “cerca o por debajo del 40%” del agua que procesan se pierde en salideros. No detalló cuánto representa esto en galones.

La información la proveyó ante las preguntas de los senadores durante la Comisión Total que se realiza en el salón Leopoldo Figueroa, en el Capitolio.

Al ser preguntado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, González Delgado habló de planes futuros para invertir $7,000 millones para mejorar la infraestructura del sistema de la AAA. Dejó en el tintero cuánto tiempo se extenderían estas obras.

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“Como hemos estado indicando, señor presidente, tenemos ya establecido lo que es un desarrollo de proyectos alrededor de todo Puerto Rico”, dijo el funcionario, sin contestar la pregunta directa de “cuándo habrá suministro de agua potable sin problemas en Puerto Rico”.

Rivera Schatz comentó, de inmediato, que entendía que hay obras en progreso. Pero, requirió resultados de parte de la AAA.

“Nosotros no pretendemos un milagro”, le señaló.

Lo que pudo detallar el presidente de la AAA es que, si se habla de la emergencia que atravesó el Superacueducto en los pasados días, pasarían otras 48 horas, “a más tardar”, antes de que los sectores más lejanos cuenten con el servicio de agua potable.

La senadora Joane Rodriguez Veve le señaló a González Delgado que “su respuesta a la pregunta del presidente, a la pregunta inicial, me parece insuficiente”.

Entonces, el presidente de la AAA indicó que al mediodía de este miércoles unos 60,000 clientes afectados por la avería del Superacueducto ya tienen agua potable.

“En próximas 48 horas se espera” que la totalidad de los abonados reciban agua potable, reiteró.

Por otro lado, González Delgado adelantó que, en este verano, específicamente en el mes de julio, se realizarán unas mejoras a la planta de filtros Sergio Cuevas, en donde se procesa el agua que se extrae de la represa Carraízo, en los que se necesitará detener el suplido de agua para San Juan y otros municipios aledaños que se sirven de este sistema. Dijo que se afectarán unos 190,000 abonados, de sectores de Trujillo Alto, San Juan, Carolina, Canóvanas y Gurabo.

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Estas obras pueden dejar sin servicio de agua potable a los clientes entre dos a cinco días, precisó.

Por otro lado, el presidente de la AAA culpó al exdirector de la región Metro de la AAA y actual asesor del municipio de San Juan, Roberto Martínez Toledo, como el responsable de que en la pasada década no se realizaran obras de mejoras y la inversión necesaria que hoy en día provocan la zona metropolitana enfrente problemas de agua potable.

Mencionó el nombre cuando Rivera Schatz le reclamó identificar a los responsables para que hoy en día haya tanto problemas de agua potable. Le llegó a decir que, “si no los saca a ellos, hay que sacarlo a usted” del cargo.

No obstante, Martínez Toledo fue removido del cargo de director de la región el pasado año.

Entre otras cosas, Delgado González culpó a Martínez Toledo de no comprar unas bombas que se necesitaban para Sergio Cuevas en el 2023.

“Si hubiéramos hecho esos trabajos en efecto, tuviéramos redundancia”, aseguró, al exponer que esas obras son las que realizarán este verano y que dejarán por varios días a 190,000 abonados sin agua potable.

Además, el presidente de la AAA denunció que unas bombas adquiridas hace 11 años para reemplazar equipos críticos en la Represa Carraízo quedaron abandonadas sin ser reemplazadas. Dijo que el sistema continuó operando con equipos de mayor antigüedad y desgaste.

Aceptó que en el 2019, cuando ya las bombas estaban en poder de la AAA, fue jefe de Martínez Toledo durante un año.