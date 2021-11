El ausentismo de unos 5,000 agentes de la Policía Estatal en reclamo por un Retiro Digno obligó a que cientos de efectivos municipales de toda la Isla, tomaran un rol protagónico en sus respectivos pueblos, para atender querellas y escenarios que, generalmente, cubren sus homólogos de la llamada “sangre azul”.

Esto, ya que la Policía Municipal ha sido durante décadas, un apoyo para los diversos operativos que ejecuta la Policía de Puerto Rico, pero esta vez fueron activados ante la emergencia de seguridad durante el fin de semana de Halloween a donde han tenido que atender asesinatos, incidentes de violencia doméstica, peleas callejeras, accidentes de tránsito, escalamientos, robos y hasta la vigilancia en las costas, entre otros asuntos.

Aunque la mayoría de los alcaldes y comisionados entrevistados por Primera Hora, aseguran que han podido manejar las situaciones que se han presentado en los pasados días, lo cierto es que de surgir otro paro de brazos caídos para la temporada navideña que se avecina, se les haría cuesta arriba volver a cubrir la totalidad de la seguridad en sus respectivos pueblos.

Isabela

El alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, admitió que jamás había visto el cuartel municipal repleto de personas arrestadas, pues la instalación de la Policía Estatal está prácticamente inoperante con un solo agente que se encarga de vigilar la propiedad.

Para mitigar las situaciones que se pudieran presentar, Méndez firmó una Orden Ejecutiva en vías de activar a los 22 miembros de la Policía Municipal y otros 12 funcionarios de Manejo de Emergencias, en turnos de 12 horas, además de obligar el cierre de negocios a partir de las 10:00 de la noche durante todo el fin de semana.

“Hemos tenido que acudir a escenas que típicamente atendía el Estado. Hemos tenido el cuartel lleno de personas arrestadas, que eso no se veía hace muchos años aquí en Isabela y estamos trabajando en conjunto con el personal que está llegando de San Juan. Tuvimos una persona muerta que se encontró ayer sábado en estado de descomposición, además de los accidentes, que, aunque asistimos, en esta ocasión es un rol más protagónico con Manejo de Emergencias y pues, la presencia en la playa con los turistas”, relató.

“Ha habido violencia doméstica, peleas entre varias personas, arrestamos varias personas por escalamiento, sustancias controladas… hemos tenido de todo. Ser protagónico en todas las áreas es lo que ha sido novel en este aspecto, pero, le doy gracias a la Policía Municipal y Manejo de Emergencias que se han comportado de maravilla los empleados y han hecho un esfuerzo grande para que por lo menos en Isabela no se note la ausencia de la Policía Estatal”, acotó.

Asimismo, expuso que, de surgir una nueva ola de ausentismo en la Policía Estatal, “sería bien difícil porque en la época de Navidad tenemos un montón de actividades en nuestro pueblo, va a llegar mucha gente”.

“Si esto no se resuelve nos va a crear un gran problema. Uno podrá decir que está preparado, pero la realidad es que son situaciones complejas”, confesó al señalar que la población isabelina alcanza los 50 mil habitantes, “pero tenemos una población flotante que en los fines de semana pueden ser de 12 mil adicionales”.

Barceloneta

Según el comisionado de la Policía Municipal de Barceloneta, Javier Cruz Cruz, el cuartel estatal se mantiene operando con el capitán a cargo del Distrito policial y su asistente, quienes se rotan los turnos de 12 horas.

Por eso, al escuchar sobre el paro de agentes estatales, la alcaldesa Wanda Soler Rosario activó los planes de emergencia a través de la Orden Ejecutiva 08-2021-2022, decretando la suspensión de vacaciones, días libres, feriados y todo tipo de licencias especiales a unos 30 integrantes de la guardia municipal, también en turnos de 12 horas.

Sin embargo, a pesar de catalogar el trabajo como “dentro de lo normal”, allí se han producido unas seis querellas, entre estas, un accidente en la carretera PR-666 del barrio Quebrada donde se reportó una balacera hacia una de las residencias.

“El accidente más complejo fue esta madrugada en el barrio Quebrada, carretera PR-666 donde hubo una balacera, tirotearon una residencia que resultaron con impactos de bala tanto la residencia como varios vehículos que había en la misma. Nadie resultó herido o lesionado por motivo de la balacera y ha sido lo más fuerte que hemos tenido y el viernes en la madrugada”, manifestó.

“También atendimos la vigilancia en las costas para detectar cualquier entrada ilegal de tráfico de armas de fuego o de trata humana, se arrestaron a dos individuos por posesión de sustancias controladas”, agregó.

Cabo Rojo

Aunque con recursos limitados, el alcalde de Cabo Rojo, Jorge A. Morales Wiscovitch, decidió añadir un tercer turno en los planes de emergencia para el fin de semana de Halloween, pues no consideró que fuera necesario hacerlo bajo Orden Ejecutiva.

Resaltó que dividieron los tres turnos de ocho horas, entre 20 agentes que atendieron 10 accidentes de tránsito y un caso de violencia doméstica de la Ley 54 que se originó el sábado en el barrio Guaniquilla y culminó en el barrio Corozo.

“En Cabo Rojo hay solo un cuartel que está ubicado cerca de la comunidad de Puerto Real, antiguo cuartel de Drogas y Narcóticos, cerraron los portones, hay ausentismo. Lo que hicimos en el municipio, en la Policía Municipal por la cantidad limitada de policías tenemos dos turnos de trabajo. Para poder cubrir este fin de semana, dimos instrucciones para que se trabajen los tres turnos, así que, en Cabo Rojo, van a ver en todo momento unidades de la Policía en la calle, 24 horas para mitigar un poco la situación de la Policía Estatal”, señaló.

“Ayer (sábado) todo transcurrió con normalidad y hasta el momento, hoy (domingo) también. Estaremos pendientes, pero, nosotros como municipio somos responsables de la seguridad del pueblo y así son las instrucciones al comisionado Ángel Méndez y él así se lo ha hecho saber a tenientes y sargentos. Fue obligación de nosotros reponer los tres turnos para poder cubrir las horas de la madrugada que es donde no tenemos turno, para poder cubrir la falta de policías estatales todo el fin de semana”, indicó.

De otra parte, auguró que el Gobierno Central pueda llegar a un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal para poner fin al reclamo de los policías estatales.

“Es una situación difícil porque la Policía Municipal trabaja en colaboración con la Policía Estatal y definitivamente que, menos policías en la calle, puede preocupar a cualquier ciudadano y a nosotros como administración municipal. Pero tengo fe que, según prometieron los líderes políticos de todos partidos, Cámara, Senado y el gobernador Pedro Pierluisi, que esto se resuelva con la Junta de Control Fiscal y lleguemos a un feliz término”, expresó.

“Entiendo que es un reclamo justo que hace la Policía de Puerto Rico que es un trabajo difícil, que no todo el mundo quiere hacer y sé que esto va a llegar a feliz término. No preparamos una orden ejecutiva de emergencia porque tenemos la Policía Municipal con los equipos y todo lo necesario en las comunicaciones, lo que hicimos fue añadir el tercer turno. Si había que dar turnos de 12 horas se iba a hacer”, subrayó.

Peñuelas

El alcalde peñolano, Gregory Gonsález Souchet, destacó que no se han presentado situaciones mayores en su pueblo relacionadas al aspecto de seguridad, pues desde el pasado viernes, el cuartel de la Policía Estatal permanecía cerrado con un retén a cargo de atender las llamadas y canalizar las querellas.

“A esos efectos, firmé una Orden Ejecutiva para declarar un Estado de Emergencia en el municipio y establecer turnos de 12 horas con la Policía Municipal, comenzando el viernes a las 11:59 de la noche hasta el lunes a las 12:00 del mediodía. Nosotros tenemos nueve agentes, pero establecimos turnos de entre tres y cuatro agentes cada 12 horas”, manifestó.

“Afortunadamente, aunque se han reportado algunos accidentes, pero, no han sido graves. No han tenido repercusiones mayores o significativas, pero no todo ha estado relativamente en calma dentro de las circunstancias. Lo que se ha reportado es básicamente lo que se reporta en tiempo normal, no obstante, nos estamos preparando para esta noche de Halloween y estoy impartiendo instrucciones para que las instalaciones deportivas, parques de pelota, el área de la pista atlética y canchas, permanezcan con las luces encendidas para mitigar cualquier posible acto de vandalismo”, argumentó.

Entretanto, reconoció que, para el ayuntamiento, sería complicado continuar atendiendo el problema de seguridad a largo plazo.

“Sería muy complicado, pero sé que la Policía Municipal está bien comprometida. Pero como siempre, los municipios sacamos la cara ante las dificultades que presente el Estado”, resaltó.

Juana Díaz

En el Belén de Puerto Rico todo pareció transcurrir con normalidad ante el alto grado de ausentismo de agentes estatales, que generó una operación limitada en el cuartel de ese pueblo.

Sin embargo, el alcalde Ramón Hernández Torres, consideró que no era necesario activar una Orden Ejecutiva de emergencia para atender la seguridad de unos 40 mil ciudadanos.

“Por lo menos, aquí en Juana Díaz, no es necesario porque tenemos la Policía Municipal activa cubriendo los puestos. Por ejemplo, tenemos un retén de la Policía Municipal al cuartel de la Policía Estatal. Hasta ahora, todo se mantiene bajo control; lo rutinario, gracias a Dios. La gente reconoce cuál es la situación y no se han recibido un gran número de querellas, ni ayer ni hoy y ningún incidente que lamentar”, destacó.

“Nosotros actualmente tenemos 31 (policías municipales), todos están activos, creo que hay dos ausentes por enfermedad. Se cancelaron las vacaciones y días libres”, agregó.

De otra parte, Hernández Torres admitió que, aunque no justifica el abandono de labores en la Policía de Puerto Rico, reconoce su reclamo como uno justo.

“Estamos solidarios con los compañeros de la Policía Estatal en términos de los reclamos que están haciendo, aunque no coincidimos con la situación del abandono a la seguridad, pero sí, en los derechos legítimos que tienen ellos para reclamar un Retiro Digno. El gobierno de Puerto Rico tendría que activar mecanismos adicionales y espero que la Junta de Control Fiscal y el gobierno se puedan sentar para buscar una solución a este asunto, es legítimo”, mencionó.

“Es importante recordar que la Policía tiene una fecha de retiro a los 58 años, pero más allá de eso, ver altos oficiales de la Policía, tenientes, coroneles, dando ‘part time’ en negocios, instituciones, instalaciones, porque su retiro realmente lo que llega son $600 mensuales, aproximadamente y sin plan médico. El país tiene que reconocer el trabajo que ha hecho la Policía Estatal en combinación con nuestros policías municipales y deben buscar la alternativa, lo más pronto posible, recordando que estamos hablando de la seguridad de un país, la seguridad de Puerto Rico”, advirtió.

Coamo

En Coamo también se ordenó el cierre de establecimientos a partir de las 10:00 de la noche, a través de sendas Órdenes Ejecutivas establecidas en un plan de acción común con el Municipio de Santa Isabel debido al cansancio generado en los efectivos municipales que han tenido que atender la seguridad en sus respectivos municipios.

Sobre todo, en Santa Isabel que el sábado a mediodía se registró un doble asesinato en plena carretera PR-1 donde los uniformados municipales tuvieron que asistir al poco personal que había en el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), entre los pocos efectivos estatales que hay laborando en el área de Ponce.

De acuerdo con el alcalde Juan Carlos García Padilla, “aquí también se ha visto el 99% o 100% de ausencia (en la Policía Estatal).

“El cuartel de la Estatal tiene dos retenes que son oficiales de alto rango que están rotándose los turnos para mantenerlo abierto, coger las querellas y si es una grave, pues uno de los oficiales sale, y si son menos grave pues la atienden los municipales.

Nosotros tenemos entre 12 y 14 policías municipales, hay unos que por situaciones personales tenían los días libres. Por ejemplo, hay uno que cuida a su mamá y eso se le garantiza”, resaltó.

“Yo reconozco la situación de los policías estatales, que es la misma de los empleados municipales, de los bomberos y de todos los funcionarios. El gobernador tendría que tomar medidas más puntuales porque si esto se extiende por varios días o semanas adicionales, definitivamente, hay un riesgo enorme en cuanto a la seguridad de la ciudadanía”, apuntó.

Ponce

La emergencia en la seguridad que implica la paralización de labores de unos 5,000 policías estatales es algo que motivó al alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, a repasar los planes que hay para la Policía Municipal en donde proyecta reclutar más uniformados, además de la creación de una academia.

En entrevista con este medio, Irizarry Pabón reconoció la urgencia de adoptar nuevas medidas que garantice la prevención y el manejo de incidentes delictivos para una población aproximada de 140 mil habitantes.

Sobre todo, durante épocas festivas que eleva la cantidad de público que se allega a compartir en los diversos espacios que ofrece la Ciudad Señorial.

De otra parte, admitió que cerca de un centenar de guardias municipales han podido trabajar las diversas querellas registradas este fin de semana, luego de firmar una Orden Ejecutiva que activó dos turnos de 12 horas.

“Hubo un tiroteo en la calle Isabel, pero se pudo evitar que fuera más grande de lo que pasó, alguno que otro accidente de tránsito y gracias a Dios, no hubo situaciones graves. Los números de Ponce son bastante positivos, tanto en crímenes, delitos, robos y durante este fin de semana no han aumentado, sino que se han mantenido”, manifestó.

“En el casco urbano se orientó a los comerciantes, hubo cooperación y ellos contrataron seguridad privada. Los cuatro precintos de la Policía Municipal están activos, solamente se ausentaron dos efectivos. Pero estamos preparándonos por si en el futuro surge otra situación similar para tomar las medidas que tengamos que hacer.

Hasta ahora, aparte de incidentes generales, estamos satisfechos con los policías municipales y con nuestra gente que entendió el mensaje”, argumentó.

Naguabo

Finalmente, la alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario Pagán, expuso que unos ocho policías municipales respondieron a la emergencia desatada a nivel nacional, luego de que miles de policías estatales faltaran a sus respectivos puestos de trabajo al reportarse por “enfermedad”.

“Uniéndonos a la situación que estamos enfrentando como país porque es algo a nivel Isla, lo que es la situación con la Policía de Puerto Rico y la seguridad, seguimos trabajando con el plan implementado de tres turnos de trabajo, en respuesta a cada una de las querellas y peticiones de parte de la ciudadanía al tener el cuartel estatal en nuestro pueblo cerrado. La ciudadanía ha optado en llegar directamente al cuartel municipal y nuestro comisionado de la Policía Municipal, sargento Eliseo Cintrón Corcino, canalizamos todo y damos esa respuesta inmediata”, sostuvo.

“(El sábado) atendimos un casito de Ley 54 donde fue atendida y una de las partes fue arrestada. También trabajamos con un accidente de auto, lo pudimos atender y una querella por problemas familiares. El cuartel estatal tenemos son agentes del NIE, que no salen a la calle, sino que, si el ciudadano tiene cualquier situación, va allí y se querella, pero ellos no salen”, explicó.

Por otro lado, expuso que el ayuntamiento estará atento a cómo transcurren las cosas esta semana, en caso de tener que trabajar con algún plan de seguridad alterno.

“Estamos todos evaluando según el paso, no descartamos que, si en algún futuro o días próximos tengamos que establecer una logística diferente, una Orden Ejecutiva, pues todo eso vamos en la marcha. Precisamente, vamos a ver cómo corre esta semana. De no lograrse un acuerdo en los próximos días, vamos a ir implementando si hubiera que hacer algún tipo de ajuste”, concluyó.

Orocovis

El alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, resaltó que unos 10 policías municipales han podido atender las mínimas incidencias registradas en el pueblo a donde lo único reportado es bullicio.

“Aquí los tenientes estatales están cubriendo el cuartel estatal en turnos de 16 horas y los municipales han estado en la calle atendiendo las querellas desde el jueves. No hemos tenido aumento en querellas, gracias a Dios se ha manejado bien”, puntualizó.

“Se ha atendido lo usual, que es mucho bullicio durante el fin de semana en los negocios, pero nada de violaciones de ley. Esto es algo novel porque nuestros policías están haciendo el trabajo que usualmente hacen los estatales”, sentenció al decir que la población estimada en Orocovis es de 23 mil habitantes, además de unos 3 mil visitantes los fines de semana.