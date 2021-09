Ante el alza en casos de COVID-19 en Puerto Rico, el alcalde de Culebra, Edilberto “Junito” Romero, evalúa la posibilidad de restringir la entrada a la isla municipio a visitantes que tengan su tarjeta de vacunación o una prueba negativa reciente.

Sin embargo, el mandatario municipal defendió el evento Bye Bye Verano 2021, pautado para celebrarse este próximo sábado, 4 de septiembre en Playa Flamenco, el cual se espera atraiga muchos visitantes a la isla municipio.

“Ayer estuve hablando con el director de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Jorge Droz, sobre ese asunto a ver si la ATM podría requerirle la vacuna a toda persona que vaya a la isla municipio de Culebra. Incluso, estábamos vislumbrando hacer una orden ejecutiva para exigir que cada persona que vaya a Culebra tenga que presentar la tarjeta de vacunación o una prueba negativa de menos de 72 horas”, dijo.

PUBLICIDAD

“Estamos en el proceso de dialogo con ellos (ATM) porque me están diciendo que, como ellos son regulados por el gobierno federal, pues es bien difícil en esa parte. Pero, estamos analizando con los abogados del municipio si pudiéramos entonces hacerla y tener personal en el área del muelle para chequear si tienen la tarjeta o si tienen prueba. Pero, tenemos que chequear cuán legal es y que no vayamos a violar los derechos a las demás personas. Los abogados me tendrían que orientar, pero se está analizando esa idea”, adelantó Romero.

A pesar de esto, el alcalde de Culebra afirmó que la actividad de cierre de verano a celebrarse este próximo sábado va, ya que fue organizada por el municipio y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) estatal. Este festival veraniego deportivo tiene como objetivo agasajar a Maggie Steffen, campeona olímpica estadounidense de water polo.

“Entendemos que es algo sencillo, no va a ver música ni nada por el estilo. Es una actividad donde el Departamento de Recreación y Deportes va a reconocer a Maggie Stephen, jugadora de polo acuático y se va a reconocer a esta dama porque tuvo la deferencia con la isla de Culebra, ya que ella practicó en el área de la bahía que se conoce como La Pelá y reconoció que de pequeña sus padres tienen una residencia en Culebra y siempre vienen y aman mucho a Culebra”, indicó.

“Recreación y Deportes va a llevar cancha de polo acuático, se va a practicar voleibol playero, handball playero, tenis playero, fútbol playero y eso es lo que se va a hacer. Se va a seguir todo el protocolo de la orden administrativa, en adición vamos a tener al equipo de epidemiologia en el área, las enfermeras. Se va a estar tomando temperatura y que todas las personas tengan su mascarilla y va a haber hand sanitizer en el área. Nosotros hablamos con la Policía y ellos van a estar en el área”, explicó el mandatario culebrense.

PUBLICIDAD

Romero dijo estar tranquilo con la celebración de este evento y señaló que la isla municipio tiene un solo caso de COVID-19 activo al momento y que un 96% de su población está completamente vacunada.

“En Culebra solamente ha habido un caso y gracias a Dios la persona no tiene síntomas severos. Gracias a que el 96% de la población está vacunada no hemos tenido brotes, con todo y que en Culebra llega mucho turista de distintos países”, dijo Romero, quien desmintió rumores de un brote de COVID-19 en uno de los restaurantes más visitados de la isla municipio.

“Eso es negativo. Incluso, el Departamento de Epidemiologia tiene enfermeras y fueron al área y se tomaron muestras y no hay ningún brote. Desde el jueves, Dinghy Dock sigue en operaciones”, aseguró el alcalde, quien de paso emplazó a Salud a colocar datos del estatus de vacunación en isla municipio “para que la gente vea la efectividad de la vacuna”.

ATM no impondrá restricciones

Por su parte, Droz estableció que su agencia sigue los protocolos requeridos por el Departamento de Salud (DS) en el Terminal de Lanchas de Ceiba y afirma que no pueden limitar el acceso a este servicio esencial para la ciudadanía.

“Por tratarse de un servicio esencial de gobierno no se requiere que la ATM exija presentación de la tarjeta de vacunación o prueba negativa de COVID-19”, expresó.

Droz sostiene que la ATM sigue los protocolos necesarios para evitar la posibilidad de contagios en sus embarcaciones y apuesta a la vacunación en el terminal como otra alternativa en pro de la salud, tanto de los residentes como de los visitantes.

PUBLICIDAD

“Desde que asumimos control de la Autoridad de Transporte Marítimo, se han implementado medidas más rigurosas en los protocolos para prevenir contagios del COVID-19 en nuestras embarcaciones y nuestros terminales. La ATM ha reforzado sus protocolos de salud, realizando toma de temperatura a todos los pasajeros que llegan al muelle de Ceiba desde las Islas, dicho proceso lo realizan miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Requerimos el uso compulsorio de la mascarilla en todo momento en todos nuestros terminales, facilidades y embarcaciones, y solicitamos a los usuarios que mantengan el distanciamiento físico para evitar cualquier posible exposición. Tengo que señalar que esta regla es para todo pasajero sin distinción alguna, no importa si es turista, residente o empleado”, manifestó.

“Al momento en el terminal de Ceiba, la Guardia Nacional se encuentra realizando vacunación a todos los usuarios, pasajeros y residentes que deseen ser inoculados de manera voluntaria, esto en un esfuerzo para beneficio de los pasajeros”, sostuvo el director ejecutivo.