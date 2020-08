La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Carmen Salgado, alertó hoy de forma escrita a los ciudadanos sobre participar de sorteos no autorizados por la Agencia como es el caso del sorteo que lleva a cabo Don Rifa, empresa contra la que se inició un proceso de multa en contra del dueño por incurrir en prácticas y anuncios engañosos.

“A través de la aplicación Don Rifa se está sugiriendo que el proceso de rifas está avalado y/o que se rige por las disposiciones en torno a Sorteos del DACO, lo cual no es correcto. Hay una gran diferencia entre lo que son los sorteos que regula el Departamento de Asuntos del Consumidor, y lo que son las rifas, que constituyen un área en torno a la cual no tenemos jurisdicción y que más bien pudieran constituir una lotería ilegal”, confirmó Salgado.

La Secretaria señaló que, en algún momento a finales de 2019, el representante de Don Rifa solicitó al DACO que le proveyeran una notificación escrita aseverando que dicha aplicación constituía una práctica legal regulada por el Departamento, pero la solicitud se le denegó por carecer de información suficiente para hacer tal determinación.

De acuerdo a la información que conoce el DACO, algunas de las rifas convocadas no se han celebrado en las fechas pautadas, y que aparentemente no hay claridad en torno a si ha habido ganadores o quiénes han sido estas personas. Sin embargo, sobre ese tipo de asuntos la agencia se encuentra impedida de actuar, por tratarse de actividades no reguladas por la agencia.

La ley de DACO provee para que se impongan multas de hasta $10,000, informó la agencia.

“El aviso de multa que emitimos se ampara en nuestra reglamentación en torno a la prohibición de prácticas y anuncios engañosos, que es el ámbito sobre el cual podemos actuar ante esta situación. Es importante que los consumidores sepan que nosotros no hemos autorizado a Don Rifa ni tenemos facultades para hacerlo. Les pedimos que tengan cuidado con esta y todo tipo de actividades no autorizadas, que pudieran prestarse a múltiples engaños e incumplimientos”, concluyó la Secretaria.