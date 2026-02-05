El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) busca a jóvenes entre 10 a 18 años que quieran convertirse en “inspectores juveniles”, informó el secretario Hiram Torres Montalvo.

La propuesta es “para exponer a los jóvenes a oportunidades reales de trabajo, de cómo funciona nuestro gobierno”, dijo.

En este caso, los jóvenes aprenderían en talleres, como si fueran “niños escuchas”, sobre cómo funciona el DACO y cómo hace su trabajo en la calle en defensa del consumidor.

Los jóvenes deben poder demostrar aprovechamiento académico y proveer una carta de recomendación de alguno de sus maestros para participar. La solicitud se debe hacer, en o antes del 27 de febrero, a través del correo electrónico inspectoresjuveniles@daco.pr.gov.

Torres Montalvo informó que, del grupo de solicitantes, se escogerían entre 20 a 25 jóvenes.

Este proyecto busca que los jóvenes conozcan los derechos del consumidor, propiciar su liderato y promover la participación cívica. Para ello, el DACO reunirá los menores los sábados del 10:00 a.m. a 12:00 p.m. para darle talleres o realizar visitas de inspección.

“El propósito de este programa es que nuestros jóvenes puedan ver de primera mano todas las cosas que nosotros hacemos en el Departamento. Vamos a estar ofreciéndole adiestramiento para que entiendan, de manera académica, cómo funciona el DACO. Pero, más allá de eso, vamos a estar llevándolos a la calle, al ‘field’, para que vean cómo nosotros hacemos el ejercicio de fiscalización en los centros comerciales, en los supermercados. Planifico llevarlos a ver una operación de manufactura y empaque de productos de café, así como la oportunidad de visitar una vaquería y una planta de procesamiento de leche, que son asuntos que están bajo la jurisdicción del Departamento. También tendrán la oportunidad, junto a nuestro equipo de Pesas y Medidas, ver cómo es el ejercicio de fiscalización y calibración de una estación de gasolina”, describió el funcionario, en una conferencia de prensa en La Fortaleza.