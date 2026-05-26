El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ha tenido varios días activos en las pasadas semanas en el que repartió multas por venta de productos regulados, específicamente el cáñamo; por la recurrencia de irregularidades en los estacionamientos alrededor del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo), en medio del concierto de Nicky Jam, así como por la venta sin el impuesto de venta y usos (IVU) como preparativo a la temporada de huracanes.

El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, detalló este martes, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, que en los tres impactos a negocios emitieron multas.

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No obstante, destacó que en las intervenciones realizadas a “smoke shops”, gasolineras y “hookah bars” de la zona de Isla Verde, calle Loíza y Condado “se encontraron sustancias ilegales disponibles para la venta en uno de estos establecimientos”. Dijo que en la operación tuvo que intervenir la Policía de Puerto Rico.

Estas intervenciones se realizaron el viernes, 15 de mayo, pero no se había dado cuenta del resultado de la operación.

El funcionario detalló que el resultado fue que se emitieron “sobre 20 multas” por incumplimientos relacionados con mercancía expirada, mercancía sin precio, ausencia de políticas de devolución y falta de rotulación requerida por reglamentos del DACO.

En un informe suministrado a Primera Hora, se detalló que en la zona del Condado, el establecimiento Kuros Smoke Lounge recibió cuatro avisos de infracción por mercancía sin precio, ausencia de política de devolución, falta de reseña sobre anuncios engañosos y falta de rótulo sobre métodos de pago. Mientras, Weewaa Lounge recibió dos avisos de infracción relacionados con mercancía expirada y mercancía sin precio.

Además, se informó que en el Canna Id Smoke Shop se emitieron cinco avisos de infracción por mercancía expirada, mercancía sin precio, ausencia de rótulo sobre anuncios engañosos y falta de información sobre métodos de pago.

En la zona de Calle Loíza, el negocio The Fabricated Vape Shop recibió cuatro avisos de infracción por mercancía sin precio, ausencia de política de devolución, falta de reseña de anuncios engañosos y ausencia de rótulo sobre métodos de pago. Asimismo, el establecimiento High Society recibió un aviso de infracción por no contar con rótulo de política de devolución.

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También se dio cuenta que el negocio Woops Mini Mart recibió cuatro avisos de infracción relacionados con mercancía expirada, mercancía sin precio, falta de reseña sobre anuncios engañosos y ausencia de rótulo de métodos de pago.

No se precisó el nombre del negocio en que, supuestamente, se detectó la venta de sustancias ilegales.

Por otro lado, en los estacionamientos alrededor del Choliseo se emitieron el pasado sábado tres avisos de infracción.

El informe suministrado a Primera Hora detalla que a los negocios New San Juan y Trocadero 1 recibieron el aviso de infracción fue por falta de rotulación, mientras en Plaza Popular fue por licencia no visible.

También se informó que a Chardon 113 Lot se le dio un “aviso (de) orientación”.

En cuanto a la venta sin IVU, DACO emitió un total de cuatro avisos de infracción. Una fue al National Lumber de Guaynabo, dos a la Ferretería El Atrecho en Guaynabo por rotulación política y reseña DACO, así como una a la Ferretería HQJ de Ponce por rotulación, detalla el informe suministrado por la agencia.

Acuerdo con la Administración de Rehabilitación Vocacional

En otros temas, Torres Montalvo informó de la firma de un Memorando de Entendimiento entre el DACO y la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), dirigido a brindar oportunidades de aprendizaje, capacitación y experiencias ocupacionales a jóvenes participantes de la ARV dentro de distintas áreas operacionales de la agencia.

“En el DACO creemos firmemente en el potencial de nuestra juventud y en la importancia de crear oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo. Este acuerdo nos permite aportar herramientas, experiencias y destrezas que servirán de base para su crecimiento profesional y personal, mientras conocen de cerca el valor del servicio público”, expresó secretario.