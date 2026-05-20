Naya Cruz y Adrián Rosario, dos jóvenes que aprenden mecánica en el Automeca Technical College de Bayamón, son parte de un grupo de estudiantes que, gracias a un acuerdo que firmó el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) con esa institución educativa, ayudarán a inspeccionar vehículos de motor para resolver querellas que se presenten ante la agencia.

Para ellos, esta alianza representa una oportunidad para ganar valiosa experiencia como parte de sus estudios.

“Es algo que vamos a aprender de ellos, porque vamos a ser parte (de las inspecciones). Y estamos dispuestos a aprender en el proceso, obviamente con la ayuda de nuestros profesores. Es una experiencia que ganamos gracias a esta alianza”, sostuvo Cruz.

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“Es algo bueno porque podemos ayudar a Puerto Rico como tal, a todas las personas que están esperando mucho tiempo (por la resolución de querellas), y podemos ofrecerle nuestra ayuda en el proceso de aprendizaje”, agregó la joven de 17 años.

Rosario, por su parte, consideró que “esto va a ser una gran oportunidad para adquirir experiencia sobre todo en todas las bases que tienen que ver con el carro, en todos sus elementos”.

El joven de 19 años agregó que, con esta alianza, también podrán “ayudar especialmente al consumidor. Que al fin y al cabo nosotros somos consumidores de esta industria, y ayudar sería lo más que me gusta”.

“Es una gran oportunidad, quizás poder atender alrededor de 20 carros a la semana. Y creo que va a ser una gran ayuda para la sociedad de Puerto Rico, y para nosotros mismo, para adquirir experiencia en todo lo que tiene que ver con el carro, y en el servicio al cliente también”, sostuvo Rosario.

Los estudiantes del recinto de Bayamón están entusiasmados con esta experiencia. ( Suministradas )

La alianza

Según explicó durante el anuncio oficial el secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, el acuerdo permitirá que los estudiantes de Automeca, bajo la supervisión de sus profesores, colaboren con el DACO para “agilizar ese proceso de las inspecciones de los vehículos, como parte de las querellas que se radican en la agencia, mientras integramos al componente de los estudiantes, de estos estos estudios técnicos de mecánica automotriz, al servicio público”.

“La idea principal de este acuerdo, de esta alianza, es que ustedes ganen experiencia haciendo informes técnico-periciales que más adelante, en unos años, muy bien le podrían servir para ustedes fungir como peritos en casos en el Departamento, o los que logren establecer su taller de mecánica quizás defenderse de reclamaciones que personas radiquen en contra suya”, sostuvo Torres Montalvo, dirigiéndose a los estudiantes presentes durante el anuncio.

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“Comoquiera que uno lo analice, es una oportunidad de ganancia, de experiencia, de muchos logros para nosotros en el Departamento, para Automeca, pero para ustedes como estudiantes, ya que los estudiantes van a tener la oportunidad de participar en inspecciones reales, preparación de informes técnicos y apoyo en el proceso de adjudicación, bajo la supervisión de sus profesores y del componente del DACO”, agregó.

El secretario comentó que, precisamente, el sector de los vehículos de motor es uno de los que más querellas de consumidores produce.

Tan solo entre 2023 y 2026 DACO manejó 11,160 querellas relacionadas a vehículos de motor por diversas causas tales como garantías, defectos mecánicos, entre otros.

El DACO y Automeca Technical College firmaron el acuerdo para, posteriormente, incluir a los demás recintos. ( Suministradas )

Para poder adjudicar correctamente cada una de esas querellas, se requiere “una inspección del vehículo y que se rinda un informe técnico pericial por un mecánico certificado”.

Sin embargo, hasta el momento de la firma de este acuerdo, la agencia contaba con un solo técnico para hacer todas esas inspecciones.

Asimismo, el secretario recordó que, a su regreso al DACO, prometió “una reingeniería completa del proceso de resolución de querellas” porque sabía que existía una problemática de que los casos se tardaban al punto que mucha gente ni quería radicar querellas porque tenía que esperar a veces hasta dos o tres años para que se solucionaran.

“Por eso me puse el norte de que nosotros teníamos que hacer el énfasis en mover esas querellas mucho más rápido, y por eso es que estamos aquí hoy para firmar este acuerdo para construir soluciones que le brinden a los consumidores la confianza de que sus casos en el Departamento serán atendidos de manera eficaz y de manera rápida”, sostuvo.

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Aunque el anuncio oficial se hizo ayer, las inspecciones de los autos en Automeca comenzaron desde el pasado 11 de mayo y, según el secretario, “ya nosotros estamos viendo resultados de cómo va bajando poco a poco la cantidad de casos que teníamos acumulados para inspección”.

En respuesta a preguntas de la prensa Torres Montalvo comentó que, por ahora, toda vez que estaba en una fase inicial piloto, el programa se concentró, para efectos de DACO, en la Región de San Juan (área norte y metropolitana) y para efectos de Automeca, en su recinto de Bayamón.

Aclaró, sin embargo, que con el acuerdo que firmaban, que es una expansión del acuerdo inicial, “el plan es que podamos llegar a todos los recintos”, que están, además del de Bayamón, en Caguas, Ponce, Aguadilla y Fajardo.

“Así que, básicamente, con la disponibilidad de todos estos recintos de Automeca nos van a dar la oportunidad de poder impactar todo Puerto Rico”, afirmó Torres Montalvo.

Indicó que, en la fase inicial estaban trabajando unas tres inspecciones diarias, y para junio esperaban aumentar a unas cinco por día.

“Trabajando lunes a jueves, como estamos, se trata de 20 casos semanales. Y eso es solamente aquí en Bayamón. Cuando podamos expandir al resto de Puerto Rico, pues veremos muchos más casos moviéndose con más agilidad y probablemente hasta nos lleguen más consumidores interesados en radicar sus casos”, comentó.

Con el acuerdo, además, a ese único inspector con que contaba el DACO se sumarían alrededor de una docena de otros técnicos certificados.

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Asimismo, el secretario comentó que una vez se le indique, el consumidor podrá llevar el vehículo al recinto de Automeca en Bayamón, si el auto puede correr. De igual forma, si no se puede mover, y lo desplaza en grúa, también lo atienden allí.

En caso que no pueda asumir el costo de la grúa, “pues haremos los arreglos para que entonces nuestro inspector vaya en un momento dado, pero lógicamente sería más lento el proceso de resolución”.

Torres Montalvo repasó que las inspecciones incluyen todo tipo de casos relacionados a vehículos de motor, pues en Automeca, trabajan “todas las bases en lo que tiene que ver con mecánica”, incluyendo “mecánica diésel, mecánica de botes, jet skis, motoras, botes, camiones”.

“Por eso es que en esta alianza vamos a tener la oportunidad de poder impactar todos los casos que lleguen al Departamento relacionados a vehículos de motor y donde sea necesaria una inspección”, insistió el secretario.

Por otro lado, el secretario aclaró que, de surgir cuestionamientos sobre alguno de los informes que se hagan como parte de esta colaboración, la parte querellada tendrá la oportunidad de, frente al juez, hacer los cuestionamientos que entienda, respetando el debido proceso de ley.

“Pero claro está. Si se hizo correctamente, que es lo que estamos haciendo aquí, y lo suscribe un técnico especializado con su licencia al día, pues se va a admitir la prueba, y la otra parte pues puede hacer sus cuestionamientos o muy bien podría contratar otro mecánico automotriz que haga su propio informe y lo presente en el caso, como cualquier otro proceso en un tribunal, como lo es el Departamento”, afirmó.