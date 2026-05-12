¡Ojo al pillo!

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) lanzó una advertencia este martes tras detectar un esquema fraudulento que utiliza inteligencia artificial (IA) para promover falsas promesas de dinero rápido.

Los presuntos estafadores crearon un video manipulado en el que aparece el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en el programa de Telemundo Primera pregunta, promoviendo una supuesta oportunidad de inversión que promete ganancias de hasta $12,000. También se incluye una imagen manipulada del periodista Rafael Lenín López, conductor del espacio televisivo.

Según alertó DACO, el video fue creado utilizando tecnología conocida como deepfake y publicado en una página identificada como Bright Horizon Daily, la cual difunde contenido engañoso.

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“El contenido que circula es totalmente falso y constituye un esquema fraudulento diseñado para engañar a los consumidores mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial. Exhortamos a la ciudadanía a no acceder enlaces, no compartir información personal ni financiera y verificar siempre la autenticidad de este tipo de publicaciones a través de fuentes oficiales”, exhortó el secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo.

Un deepfake es un video, audio o imagen falsa creada con IA para hacer parecer que una persona dijo o hizo algo que en realidad nunca pasó.

“Estamos viendo una evolución preocupante en los esquemas digitales. Los delincuentes ahora utilizan inteligencia artificial para fabricar entrevistas, videos y mensajes falsos con un alto nivel de realismo. Precisamente por eso el consumidor debe mantenerse alerta y desconfiar de cualquier publicación que prometa dinero fácil, ganancias garantizadas o inversiones con rendimientos inmediatos”, agregó Torres Montalvo.

Las personas que sospechen haber sido víctimas de esta estafa o detecten contenido similar pueden comunicarse con DACO a través de sus plataformas oficiales o escribir al correo confidencia@daco.pr.gov.