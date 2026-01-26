El Municipio Autónomo de Dorado informó el fallecimiento de la madre del alcalde, Aníbal José Torres.

Se trata de Ana Luisa Torres Meléndez, de 76 años, natural y residente del pueblo de Orocovis, cuyo fallecimiento fue dado a conocer mediante un comunicado oficial emitido por el ayuntamiento.

Doña Ana Luisa fue madre del alcalde Aníbal José Torres, de Anyaní Torres y de Amid José Torres (q.e.p.d.). Durante su vida laboral sirvió en el Departamento de la Familia del Gobierno de Puerto Rico, del cual se jubiló tras una trayectoria marcada por el compromiso con los más necesitados.

Torres Meléndez padeció condiciones de salud relacionadas con Parkinson y Alzheimer, y recientemente sufrió complicaciones renales y respiratorias. Falleció en el Doctors Hospital de Manatí.

En el comunicado se resaltó que fue “una mujer de fe, carácter firme y corazón generoso, que dedicó su vida a levantar a su familia con sacrificio, amor incondicional y una vocación de servicio que trascendió su hogar y su profesión”.

Más adelante se estarán ofreciendo detalles adicionales sobre las exequias, las cuales se llevarán a cabo en su pueblo natal, Orocovis.

Torres asumió la poltrona municipal en octubre de 2025, tras el fallecimiento del entonces alcalde Carlos López, quien permaneció 38 años al frente del municipio.