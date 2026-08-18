Puerto Rico ha tenido un registro de malaria y cuatro de viruela del mono severa (monkeypox), reveló este martes el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero.

El caso de malaria se reportó en “un extranjero” que llegó a la Isla en un crucero. Trató el caso como uno “importado”, tal y como ocurrió a principios de julio pasado cuando una persona llegó a la Isla enferma y resultó ser la llamada “diarrea explosiva” o ciclosporosis.

“Todos los años ocurre un caso en Puerto Rico. Pero, la malaria no se pega. Tiene que haber el mosquito y no lo hay en áreas pobladas de Puerto Rico”, precisó Ramos Otero, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

PUBLICIDAD

En Puerto Rico no hay registro de malaria desde el 1962, según certificó la Organización Mundial de la Salud.

Esta enfermedad, que puede ser mortal, se transmite por la picada de un mosquito. Entre los síntomas está fiebre, escalofrío, sudoración, dolor de cabeza, y cansancio, entre otros.

En cuanto a la viruela del mono, el secretario señaló que este año se han reportado cuatro casos, dos fueron la semana pasada.

El que se registren casos no es nada fuera de lo normal. Señaló que el pasado año hubo 285 personas infectadas. El problema es que los cuatro casos de este año es del tipo más severo, el que llamó “clado 1” que es normal en África Central.

“Los casos han sido de hombres que han tenido relaciones sexuales con hombres”, sostuvo el pediatra.

Mencionó que hay vacunas disponibles contra esta enfermedad, pero a través de proveedores privados.

La viruela del mono causa un sarpullido doloroso con ampollas o llagas, acompañado de fiebre, escalofríos, ganglios inflamados, agotamiento y dolores musculares o de espalda.

Por otro lado, el secretario de Salud informó que ha ocurrido un alza de COVID-19, igual que en Estados Unidos.

Señaló que “el nivel de transmisión está alto”. La semana pasada se registraron 557 casos.

El Covid es una afección respiratoria. Causa fiebre, tos, fatiga, pérdida del gusto o del olfato, dolor de garganta y dificultad para respirar.