Aunque en la papeleta legislativa, específicamente en la candidatura al Senado por acumulación aparecen registrados poco más de 80 mil votos por nominación directa, aún no se puede especificar a ciencia cierta a quién o quiénes pertenecen ni la cantidad en que estrían distribuidos.

Sin embargo, tanto el activista Eliezer Molina como el actual senador Rafael Bernabe hicieron campaña buscando ser elegidos en este modalidad ya que ambos fueron descalificados el año pasado por cumplir con algunos requisitos para la candidatura.

Molina, aseguró que muchos de los votos le pertenecen y que juramanetará como senador en enero del 2025.

A través de su página de facebook dijo que los números que manejan “son poderosos”.

Mientras que Bernabe fue un poco más cuidadoso y manifestó que se debe esperar al escrutinio general.

“Los votos están ahí para, por lo menos, elegir a una persona más. Espero ese resultado con mucha tranquilidad. Toda mi vida he sido un luchador social, en defensa de los trabajadores, del ambiente, de los derechos de las mujeres, de la universidad. Cuando me ha tocado hacer eso, en la Legislatura, lo he hecho, y lo he hecho la mayor parte de mi vida fuera, así que, independientemente del resultado de ese proceso, seguiré en las mismas luchas”, indicó en declaraciones a El Nuevo Día.

Sostuvo en matemática simple que para que tanto él como Molina puedan asegurar un escaño, deben lográs más de 56 mil votos que es el número que actualmente tiene el candidato novoprogresista Ángel Toledo López y quien se posiciona en el puesto número 11, y último, para poder tener una silla en la Cámara Alta.

“Si las cifras se diluyen entre ambos, es posible, entonces, que ninguno logre un escaño”, manifestó.

Mientras que el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Aníbal Vega Borges, entiende que ni Molina ni Bernabe lograrán la silla en el Senado.

“En el Senado, en nominación directa hay alrededor de 80 mil y si tú le aplicas la fórmula, el análisas que pusieron casi 20 y pico de mil por Nogales (en niminaciín directa en la Cámara por acumulación) la realidad es que Bernabe debe tener entre veintipico a 30 mil. Creo que Eliezer Molina le debe de estar ganando a Bernabe pero ambos, lo dudo que alcancen una cantidad necesaria para poder desplazar a un senador tanto del PNP como del Partido Popular Democrático.