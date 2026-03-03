La gobernadora Jenniffer González Colón decretó el próximo lunes, 9 de febrero como día de duelo nacional en honor al cantautor y trombonista, William Anthony Colón Román, mejor conocido como Willie Colón.

En comunicado de prensa, la primera ejecutiva destacó que el acto es “en respeto a la memoria del ícono de la música tropical, el maestro Willie Colón”.

20 Fotos El legendario cantante y figura ilustre de la Fania All Stars murió a días de ser hospitalizado por complicaciones de salud.

Explicó que se seleccionó el próximo lunes como el día del duelo, ya que ese día en la ciudad de Nueva York se llevará a cabo el funeral del músico, con una misa en la Catedral de San Patricio.

Ante el duelo decretado, ese día las banderas ondearán a media asta en todas las instalaciones públicas “como muestra de respeto a la memoria del insigne artista”, se informó.

Willie Colón murió el pasado 21 de febrero, a los 75 años, en el Hospital Presbiteriano de Nueva York por presuntos problemas respiratorios.

El músico grabó en 1967 su primer disco (“El malo”), cuando apenas tenía 16 años, con Héctor Lavoe. Este lo apodó como el “Malo del Bronx” y formó con él uno de los binomios salseros más importantes de la compañía discográfica Fania.

Posee un récord discográfico impresionante, con más de 32 álbumes, que le han merecido nueve Discos de Oro y cinco de Platino. Ha vendido más de ocho millones de discos en el mundo, con el crédito a su haber de 16 elepés con Lavoe, seis con Rubén Blades y cuatro con Celia Cruz.