El defensor de personas con impedimento, Fernando Díaz Rivera, anunció este martes que la Defensoría de las Personas con Impedimentos estará celebrando un gran festival este próximo sábado 13 de junio, en Luquillo, como parte de sus esfuerzos para crear un ambiente más inclusivo.

“Nuestro lema es que la Defensoría esté con todos y en todo Puerto Rico. Nosotros somos una defensoría que atendemos todas las personas con impedimentos, no uno exclusivamente, sino todos, y tenemos que garantizarles los derechos, fiscalizar y crear ambiente inclusivo para todos”, afirmó el defensor.

Explicó que “el primer evento Verano Inclusivo” se llevará a cabo “en el balneario La Monserrate, en las facilidades de lo que son Mar Sin Barreras”.

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“Es un ambiente festivo, un ambiente para toda la población, gratuito, para que asistan allí y sea verdaderamente inclusivo. Es un ambiente que fue dirigido para las personas con impedimentos, para que sea completamente inclusivo, pero la inclusividad total es cuando las personas sin impedimentos nos acompañan. Así que estamos invitando a toda la población, a todas las personas”, afirmó Díaz Rivera, en declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa En récord, que realiza La Fortaleza cada semana.

Agregó que la actividad contará con un evento artístico que incluirá a los personajes de Atención Atención, el Grupo Sin Nombre, así como “un gran cierre con Plenéalo”.

Además, subrayó, la celebración contará con el respaldo de varias agencias del gobierno, incluyendo al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), el Departamento de la Familia, el Departamento de Agricultura, el Cuerpo de Bomberos, la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (Assmca), entre otras.

“Nosotros hemos realizado estas actividades a lo largo desde que estamos en la Defensoría, hemos impactado todos los ejes cardinales de Puerto Rico, norte, sur, este y oeste. Y nos toca ahora en el área este, lo que es Luquillo. Estamos impactando muchas personas, educándolos, previniendo, porque para nosotros lo que es la educación, y empoderar a las personas con impedimento, es el primer paso de la defensa”, afirmó.

Repasó que ya han realizado eventos de esa naturaleza en Aguadilla, Hatillo, Ponce, Barranquitas, el área metro, y aseguró que en todos han tenido “participación a capacidad”. Agregó que en esas actividades educativas han atendido a unas 2,500 a 3,000 personas “con impedimentos y sin impedimentos, porque nuestra meta es educar tanto a la persona con impedimentos de sus derechos, y a las personas que no tengan impedimentos que sepan que las personas con impedimento, primero, tienen derechos, que no es un privilegio, y que nosotros estamos para defenderlos”.

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“Así que los invitamos a todos a que se den cita a esta gran actividad, y que nos sigan en nuestras redes de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, para que juntos podamos hacer algo positivo y de verdadero impacto para nuestra población”, reiteró Díaz Rivera.

La actividad comenzará está prevista para comenzar a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta las 4:00 de la tarde.

El defensor aprovechó además para adelantar también que tendrá una próxima actividad que estarán presentando en los medios durante la próxima semana, que está pautada para el 26 de junio próximo, en Vivo Beach Club, “que es un summit (cumbre) de inteligencia artificial”.

“Así que esperen muchas cosas positivas. Y nosotros lo que queremos es que, aparte de defender a las personas con impedimentos, que se escuche lo que es la Defensoría, y nos busquen. Que nos busquen porque tienen una voz que va a estar con ellos”, insistió.

De acuerdo con el defensor, se estima que en Puerto Rico hay unas 700,000 personas con algún impedimento. Agregó que, desde comenzó a trabajar en la Defensoría el año pasado, han atendido a unas 5,000 a 6,000 personas “entre quejas, que son algún reclamo de que no se están cumpliendo, y querellas, que es más allá, de que se le violentó realmente un derecho y tenemos que hacer una adjudicación en ese caso”.