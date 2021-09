La delegada congresional Elizabeth Torres confirmó este martes, a través de la red social de Facebook, que le solicitó al gobernador Pedro Pierluisi un indulto total para Edwin Domínguez Torres, quien es su pareja y fue esposo de la excandidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, porque a su juicio “hacer justicia no es un favor, es un deber”.

Lo hizo al lanzar fuertes críticas contra las personas que hicieron pública su petición, su compañera delegada congresional e hija de uno de los fundadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), Melinda Romero, así como el secretario general de la Palma, Carmelo Ríos.

Sin embargo, Torres no aclaró cuándo fue la solicitud de indulto total para su pareja, si antes o después de haber juramentado como delegada de la estadidad ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Contra Domínguez Torres pesaba una sentencia de ocho años y un día de cárcel. Se le impuso la pena tras ser declarado culpable el 6 de diciembre 2019, por violar una orden de protección a favor de una menor, en este caso la hija de Lúgaro, ya que publicó fotos en las redes sociales. Además, fue declarado culpable de tres cargos de violación de órdenes de protección al amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica y la Ley 246 de Bienestar de Menores, en instancias distintas.

El 31 de diciembre de 2020, como parte de sus últimas funciones en La Fortaleza, la gobernadora Wanda Vázquez le concedió el indulto.

Según se informó al momento de concederse el indulto, “la clemencia es de cuatro años con varias condiciones, como no comunicarse, dirigirse ni relacionarse, directa o indirectamente, ni por ningún medio de comunicación o electrónico, con las partes perjudicadas ni con sus familiares, y permanecer bajo arresto domiciliario por el término de dos años, entre otras restricciones. Advirtiendo que cualquier violación a las condiciones resultaría en la revocación del indulto condicional”.

Primera Hora solicitó una reacción de Lúgaro a esta controversia, ya que fue quien impulsó los cargos criminales en contra de su exesposo. Pero, hasta el momento, no se ha comunicado.

Según publicó Torres, “como ya había hecho con Wanda Vázquez, pedí el indulto total de Edwin al Gobernador de Puerto Rico, el único con autoridad constitucional para otorgarlo. ¿A quién se lo iba a pedir, a Melinda la nueva rescatadora de la corrupción? ¿A Carmelo, el vividor del fondo público y de la estadidad?”

También expuso que “espero que, así como Wanda Vázquez pudo separar mis críticas (y en ocasiones defensa) sobre su gestión como gobernadora, el gobernador sepa hacerlo también. Ella, habiendo sido fiscal, especializada en casos de abuso doméstico, secretaria de Justicia y procuradora de la mujer pudo concluir que Edwin no es más que una víctima de un caso fabricado. Espero que el gobernador culmine lo que ella, por presiones externas de los grupos feministas, no tuvo el valor de hacer; dejarlo en libertad”.

“Lo que yo pido, no es un favor, porque pedir justicia no lo es. Que lo hagan si quieren y si no, no pasa nada. De hecho, tal como expresa el gobernador en esta conferencia de prensa, ese asunto sigue su curso y yo continúo en conversaciones con Fortaleza”, añadió.

Previo a explicar su petición de indulto total para su pareja, Torres llamó como “actos de desesperación del PNP” las críticas en su contra lanzadas por Ríos en una entrevista radial.

Alegó que Ríos es el “secretario del partido más repudiado de su historia, ese que vive y ha vivido como millonario a costillas del pueblo por más de 20 años”.

Hasta Pierluisi pareció coger un poco de las críticas por haber publicado una foto de su reunión en las redes sociales y haber expuesto que hablaron de status, cuando en realidad conversaron sobre la petición de indulto.

“La foto es pública y la información también. Fue el propio gobernador quien la publicó, no yo. Y, aunque en la descripción de esa foto el gobernador escribió que, ‘estábamos discutiendo asuntos de estatus’, algo que no es cierto, decidí ignorarlo y seguir enfocada. Allá cada cual con su consciencia”, manifestó.

Más temprano, Pierluisi indicó que desconoce si Torres está afiliada o no al PNP. No obstante, comentó que no era un requisito estar afiliada a la colectividad que preside para aspirar por un cargo de delegado congresional, votación que se realizó en mayo pasado.

Por su parte, el secretario del PNP expresó, como reacción a las acciones de Torres, que “hay personas que cuando le quitan la controversia de su vocabulario se queda sin discurso”.

“Sostengo lo antes planteado ante las acusaciones de la delegada Torres. No ha producido ninguna prueba (de que Pierluisi haya cometido algún acto de corrupción), que no sea la disociación y los ataques infundados ante la necesidad de nuestra gente de enfocarnos y lo que es el propósito de nuestro partido que es la estadidad. Ya está bueno del entretenimiento, los que tenemos una misión clara seguimos trabajando”, manifestó Ríos a Primera Hora.